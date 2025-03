Tuul keerutas golfiaasta raskeima kukruga turniiril kaardid laiali

PGA profigolfi hooajal mängitakse sarnaselt tennisele neli prestiižset suurturniiri (Masters, US Open, Open Championshop ja PGA Championships), Players Championship on märtsis neile eelnev turniir, mida nimetatakse ka viiendaks suurturniiriks ning mis pakub golfimaailma suurimat, 25 miljoni dollari suurust auhinnaraha. Teiste suurte PGA turniiride ja ka LIV golfiturniiride maksimaalne kukkur on 20 miljonit dollarit.

Laupäeval keerutas Florida kuulsa 72-par'ise raja kohal tugev tuul, mis tekitas tippmängijate seas korraliku kaose. Edukaimalt väljus keerulistest tingimustest mõnevõrra üllatuslikult J. J. Spaun (66-68-70; -12), tema järel on teine Bud Cauley (68-71-66; -11) ning üheksa löögiga alla par'i jagavad kolmandat kohta 45-aastane Lucas Glover (66-70-71) ning Alex Smalley (68-67-72).

Võidu nimel loodavad heidelda ka kahe vooru järel esikohal olnud Akshay Bhatia (-8) ning samuti hästi alustanud Rory McIlroy (-8), maailma esinumber ning kahel viimasel aastal turniiri võitnud Scottie Scheffler (-5) jagab 19. kohta ja vajab hiilgavat viimast päeva.

Suurepärase sooritusega sai Floridas hakkama Justin Thomas, kellele läks nukral avapäeval kirja vaid +6, kuid kes lõi siis järgmisel päeval TPC Sawgrassi rekordit kordava -10 ehk tema kahe päeva löögivahe oli 16. 11 birdie'ga püstitas Thomas uue rajarekordi ning on konkurentsi jäänud ka pühapäevaks.