Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

Mustadega mänginud rahvusvaheline meister Narva (FIDE reiting 2380.) jäi seitsmendas voorus alla serblanna Teodora Injacile (2454.).

Seitsme vooru järel on Narval kirjas neli võitu, kaks viiki ja üks kaotus ehk viis punkti, millega ta on seitsmendal kohal. Kuue punktiga on esikohal grusiin Anastasia Kirtadze, teine on Injac samuti kuue punktiga.

Male naiste Euroopa meistrivõistlused kestavad reede, 11. aprillini.