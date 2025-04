Eesti parim naismaadleja peab vigastuse tõttu EM-i vahele jätma

"Sport on vahel karm. Sain viimases ettevalmistuslaagris vigastada ja kahjuks ei saa ma sel aastal osaleda Euroopa meistrivõistlustel," kirjutas Vesso ühismeedias. "See oli minu jaoks väga valus hetk ja otsus – viimases laagris käis viimane lihvimine EM-iks ning olime teinud kõik, et olla valmis hästi maadlema. Seekord aga läks nii… Usun siiski, et kõigel on põhjus."

"Üht tean kindlalt – ma ei anna alla. Ravin end terveks ja tulen tagasi veelgi näljasemana ja tugevamana," lubas ta.

Seega võistleb EM-il kaks Eesti maadlejat – kreeka-rooma maadluses teevad kaasa Richard Karelson (-97 kg) ja Heiki Nabi (130 kg).