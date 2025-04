EM-pronks Mägi: tundsin end laua ääres hästi

"See on üks suuremaid saavutusi, mida olen siin Euroopa tasemel teinud," rõõmustas ta intervjuus ERR-ile. "Olen muidugi ka varem noorte ja laste vanuses ka medaleid, kuid meeste arvestuses oli see esimene."

Mägi sõnul polnudki tal varem mäng nii hästi välja tulnud. "Eks kõikide asjade kokkulangemine. Avalöök töötas, lööke lõin vähe mööda, mentaalselt olin õiges paigas ja tundsin end laua ääres hästi."

Mägi sai turniirilt pronksi, kuigi võinuks võita ka enam. Poolfinaalis oli ta poolaka Wojciech Szweczky vastu 5:0 ja 6:1 ees, aga kaotas ikkagi 7:8.



"Jah, seal olid väiksed välistusfaktorid, mis seda mängu mõjutasid," tunnistas Mägi. "Aga üldiselt oli poolfinaalimäng supertasemel. Möödalööke ma väga ei teinud ja kõik jäi avalöögi taha."

Euroopa meistrivõistlustel on kasutusel üsna väsitav formaat. Erinevad piljardiliigid mängitakse järjest läbi ja mängijatel on järjest üsna pikad päevad.

"Ühe korra aastas peab selle ära kannatama ja kuidagi selle formaadiga hakkama saama," ei teinud Mägi sellest suurt numbrit.

Denis Grabe oli juba nädal varem võitnud pronksmedali 14.1 formaadis. Kokku on tal EM-pronkse juba omajagu. "Seitse või kaheksa. Oleks tahtnud kindlasti finaali saada, aga seekord nii. Ma arvan, et tuleb ikka rahul olla," lausus ta.

8-pallis jõudis Grabe kaheksandikfinaali, kus jäi vastasele napilt 7:8 alla."Juhtub ja nibin-nabin. Viimases mängus ma ei saanudki lüüa. Vasta ne alustas ja lõpetas," lausus ta.

"Võib-olla pärast esimest medalit oli väike pingelangus ka. Meil on päris pikad võistlused olnud - juba kaks nädalat. Natuke on väsimus ka sees."

9-pallis tuli kaotus aga juba 64 hulgas. "Jah, aga ma arvan, et pole hullu. See on sport ja tuleb edasi minna," leidis ta.

"EM-i ja MM-i medal on väiksele riigile nagu Eesti väga hea saavutus. Ma arvan, et olen viimasel ajal näidanud, et olen päris heas vormis ja suuteline mängima maailma tippudega."