Piljardientusiast Belhaj: inimesed ei teadvusta seda, aga see on kullaauk

Nädalapäevad kestnud piljardi Euroopa meistrivõistlused on toonud Tallinnasse kokku 32 riigi ligi 200 piljardimängijat. See on kübeke nendest, kes alaga üle maailma tegelevad ja väga kiirelt on ala harrastajate arv kasvamas Aasias.

"Milline on kõige harrastatavam spordiala maailmas? Mida inimesed ütleksid? Jalgpall või soccer, eks," ütles Predator grupi omanik ja tegevjuhjt Belhaj ERR-ile. "Jalgpallil on 220-240 miljonit mängijat üle maailma, aga piljardit mängib üle 300 miljoni. Ehk see on kõige populaarsem mäng maailmas. Hetkel on see kõige kiiremini kasvav spordiala Hiinas ja Kagu-Aasias. Inimesed ei teadvusta seda, aga see on kullaauk."

Predator Group on maailma üks suuremaid piljardivarustuse tootjaid, aga müüginumbrite kõrval peab firma omanik sama oluliseks piljardi võimet tuua ühe laua taha mängijad erinevatest riikidest ja kultuuridest.

"Piljard on segu joogast ja malemängust, kuhu on kaasatud matemaatika ja geomeetria. Ta on kättesaadav kõigile. Piljardit saab mängida vanaisaga, lastelastega, koos pere ja emaga. Aga piljardiga saab ka õlle kõrval lõbutseda koos sõpradega," lausus ta.

Belhaj ettevõte toetab üle maailma ligemale 150 mängijat ja 300 turniiri läbiviimist. Euroopa meistrivõistlused Eestis aitavad tema hinnangul kasvatada ala populaarsust ja inspireerida noori piljardit mängima.

"Vaadake: Denis Grabe võitis just Las Vegase turniiri kaks nädalat tagasi. Selle eeskuju pealt kasvavad uued meistrid ja võidetakse Eestile veel medaleid," leidis Belhaj. "Aga võti on selles, et Euroopa meistrivõistlused on esimene samm. Näete, kui kaunis on see võistlus siin. See on esimene samm järgmiseni, mis on MM-i toomine Tallinnasse ja Eestisse."

Laupäeval selguvad Kalevi spordihallis 8-palli Euroopa meistrid, EM kestab 8. aprillini.