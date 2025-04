Piljardi suursündmuse peakorraldaja: järgmine samm on MM Tallinnas

Piljardilauad võtsid Kalevi spordihalli üle juba 29. märtsil, mil algasid esmakordselt Tallinnas peetud piljardi Euroopa meistrivõistlused. Tiitlivõistlused vältasid kuni 8. aprillini, misjärel peeti lisaks veel Euroopa karikaetapp, mis sai lõpu laupäeval.

Peakorraldaja Kristjan Kuusik külastas ETV spordisaate stuudiot ning ütles, et võistlused läksid ootuspäraselt. "Suur töö on tehtud aasta aega varem ära. Julgen öelda, et 10-12 kuud tööd, läbirääkimisi, täna on selle vormistamine. Meeskond on kogenud ja seda teinud aastaid. Usun, et ootuspäraselt," ütles ta.

Tallinn võõrustas Euroopa meistrivõistlusi esmakordselt, aga Euroopa karikaetappe on peetud kahel aastal. Kui palju suurem EM neist võistlustest siis oli? "Kui Euroopa karikaetapid on kahel eelneval aastal olnud neli päeva järjest, siis võistlused koos Euroopa meistrivõistlustega olid 14 päeva. See räägib iseenda eest, need 23 päeva, mis me seal kokku oleme – viis päeva laudade paigaldus, pärast laudade maha võtmine. Meeskond hakkab väsima, samm on aeglasemaks läinud, nii kohtunikel kui teistel," ütles Kuusik.

"Minul on tõesti esmakordne kogemus, aga meeskond Euroopa piljardiliidust, kes siin kohal on, nendel on see iga aasta kolm korda. Juunioride, seenioride ja täiskasvanute arvestuses Euroopa meistrivõistlused," lisas ta.

Kristjan Kalkun ja Kristjan Kuusik Autor/allikas: ERR

Kuusiku sõnul oli siinne Euroopa karikaetapp erakordne. "Käies ise Euroopa karikaetappe mängimas… Ega ei ole Euroopa karikaetappi, mis toimuks ühe Euroopa riigi pealinnas, pealinna keskuses. Kus hotell ja lennujaam on lähedal, inimesed saavad vabal ajal liikuda vanalinnas, käia söömas," ütles ta. "Negatiivset tagasisidet pole tulnud, positiivset tagasisidet on tulnud õnneks väga palju."

"See annab jõudu ja teeb südame soojaks, kui mängijad räägivad, et nende riigis selliseid asju ei tehta ja arvatavasti ei tehta 20 aastat. Tegelikult on seda hea kuulda," ütles peakorraldaja.

Päevasel ajal publik küll ääreni täis ei olnud, aga Kuusiku sõnul leidsid pealtvaatajad oluliste matšide ajal Kalevi spordihalli kenasti üles. "Jalgpallimäng kestab kaks tundi, või korvpall. Kaheks nädalaks hommikust õhtuni inimesi saali saada, see ei saagi nii olla, et keegi tööpäeval tuleb võistlusi vaatama," sõnas ta.

Predator Group on maailma üks suuremaid piljardivarustuse tootjaid ning grupp oli seotud EM-i korraldamisega. Omanik ja tegevjuht Karim Belhaj ütles nädal tagasi ERR-ile, et näeb Tallinnat ka maailmameistrivõistluste võõrustajana.

"Täna natuke vara rääkida, aga nagu Predator grupi esindaja, kes on Euroopa meistrivõistlustega seotud, oma ETV-le antud intervjuus ütles: see on esimene samm ja järgmine samm on maailmameistrivõistlused Tallinnas. Elame-näeme, natuke vara veel rääkida," ütles Kuusik. "Asukoht ja Kalevi spordihall on inimestele väga meeldinud."