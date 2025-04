Mihkelsi tiimikaaslane võitis ühepäevasõidu Belgias, eestlane katkestas

Powless rikkus Team Visma | Lease a Bike'i peo, edestades lõpusprindis nende rattureid Wout van Aerti, Tiesj Benooti ja Matteo Jorgensoni.

"Ma ei suuda seda uskuda," tunnistas Powless pärast võistlust. "Tundsin end täna väga tugevalt, aga ma ei mõelnud, et mul võiks sellest pundist võiduvõimalusi olla. Arvasin, et sõidan teise koha peale. Ma ei suuda seda uskuda, olen nii õnnelik!"

"Seni on kevad minu jaoks üsna keeruline olnud, aga nüüd olen tagasi seal, kus tean, et suudan olla," lisas ta. "See on kindlasti mu karjääri suurim võit."

Nelik sõitis ülejäänutel eest, kui sõita oli veel 75 kilomeetrit. Peagrupp püüdis küll jooksikuid kätte saada, aga edutult. Lõpusprindis viiendale kohale oli kiireim Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Sõidu lõpetas 97 ratturit, 74 meest, nende seas ka Mihkels, katkestasid.