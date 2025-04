Drell: Ideaalstsenaarium on, et võidame EM-i ja siis tuleb NBA leping

Viimased aastad NBA tütarliigas veetnud Drell lõi märtsi keskel käed Hispaania tippklubiga Tenerife, kes on koduliiga tabelis 20 võidu ja viie kaotusega teine ning oli esimene meeskond, kes tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis.

"Tenerife on võitjatiim ja kui nende pakkumine tuli, oli vaja teha suhteliselt kiirelt otsus," kommenteeris Drell Betsafe'ile. "Tenerife stiil on hästi läbikaalutletud otsustes, mängitakse aeglast mängu. G-liigas oli see vastupidine, seal sai uhada, aga siin on vaja mängida süsteemi järgi ja tiimiga koos."

USA-s esindas Drell peamiselt G-liigas Windy City Bullsi ja Rip City Remixi, kuid sai Chicago Bullsi eest väljakule joostes Martin Müürsepa järel teiseks NBA-s mänginud eestlaseks. Drelli sõnul oli ta ka sel hooajal lähedal, et Portland Trail Blazersi eest NBA-s platsile saada.

"Sel hetkel, kui mina seal olin, oli Portland play-in'i nimel võitlev sats ja kogu fookus läks sellele, et sinna ka jääda. Jah, võimalus oli väga lähedal ja tegelikku põhjust ma ka tean, aga seda ei saa teile öelda," jäi Drell salapäraseks.

"Ideaalstsenaarium on see, et võidame Eesti koondisega EM-i ära, mind valitakse MVP-ks ja peale seda tuleb NBA leping. Aga hetkel aimu pole, mida suvi toob – hetke mõtted ja fookus on hooajal," lisas ääremängija.