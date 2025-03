Selevko: kukkumine ei olnud seotud närvidega

Selevko kukkus kohe lühikava alguses neljasel toe loop'il ning teenis lõpuks 77,50 punkti, millest piisas, et edasipääs tagada. "Ma ei ole täeisti rahul oma sõiduga," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Oli väga suur viga ja olen muidugi õnnelik, et jõudsin vabakavasse ja olümpiamängudele, aga ei ole sõiduga rahul. Õnneks vabakava tuleb parem."

Koht esikümnes tähendaks, et Eesti saaks võimaluse saata tulevastele olümpiamängudele kaks uisutajat. "Olin muidugi väga närvis, väga oluline lühikava oli," ütles Selevko. "Vorm on hea ja tundsin end väga hästi. Trennis oli väga hea ja soojendusel tegin kõik hüpped ära. Tundsin end väga hästi, aga ei tulnud välja nii nagu lootsin."

"Olin närvis, aga see viga, mis juhtus, ei olnud seotud närvidega. Seda juhtub ka trennis, aga ma ei oska sellega midagi ette võtta," lisas ta.

Lisaks kukkumisele jäid Selevkol kaks piruetti kolmanda taseme peale. "Võib-olla ei olnud nii keskendunud. Arvasin, et kõik oli okei," ütles ta.

Selevko ütles, et jalavigastus teda võistluse ajal ei seganud. "Siin on adrenaliini muidugi väga palju. Eelmisel nädalal oli trenni ajal kõik päris hästi, loodan et see läheb paremaks. Aga vaatame pärast võistlusi," rääkis ta. "Tegin veel Eestis süsti ja võtsin ka valuvaigistit. See kindlasti aitas, vaatan kuidas pärast MM-i tunnen."

Selevko seadis enne MM-i eesmärgiks esikümnekoha, sest see võimaldaks Eestil saata ühe võistleja otse olümpiale, aga annaks ühtlasi võimaluse veel ühele võistlejale, kes saaks osaleda Pekingi kvalifikatsioonivõistlusel. 19. kohal vabakavale vastu minev Selevko jääb esikümnest veidi vähem kui kümne punkti kaugusele.

"Pean lihtsalt sõitma oma kava puhtalt. Siis vaadata, mis kohtunikud arvavad. Tahan sõita hästi vabakava, siis vaatame," ütles ta.

Meeste üksiksõidu vabakava toimub Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva, võistlusele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.