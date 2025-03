Kriisa koduülikool langes NCAA finaalturniiril välja

Hooaja esimeses pooles vigastada saanud Kriisa meeskonnakaaslased läksid 16 parema seas vastamisi tugeva Tennesseega ning pidid tunnistama teise asetusega ülikooli 78:65 paremust. Sealjuures võitis Tennessee avapoolaja 43:28.

Tennessee poolelt tegid peamiselt skoori kolm mängijat, kui Zakai Zeigleri arvele jäi 18 punkti ning Chaz Lanier ja Jordan Gainey lisasid vastavalt 17 ja 16 punkti. Kentucky resultatiivseim oli 18 punkti visanud ja kuus lauapalli võtnud Lamont Butler.

Kentuckyt ootab suvel ees korralik kaadrivahetus, sest neljal reedest mängu põhikoosseisus alustanud mehel on käsil viimane ülikooliaasta. Samas olukorras on ka 24-aastane Kriisa, kuid et ta sai vigastuse tõttu kaasa teha vähem kui kolmandiku hooajast, saab ta võtta nii-öelda medical redshirt'i ehk soovi korral Kentuckyt esindada veel ka järgmisel hooajal.

Meeste NCAA korvpalli finaalturniir on tänavu olnud erakordselt üllatustevaene: kaheksa parema sekka ehk Elite Eight'i on pääsenud neli esimese, kolm teise ja üks kolmanda asetusega meeskond. Eeldatava NBA draft'i avavaliku Cooper Flaggi koduülikool Duke alistas eelmises ringis Henri Veesaare kolledži Arizona ja mängib koha eest nelja parema seas Alabamaga.