Meeskondlik kaitse võitis Floridale Märtsihulluse trofee

Florida juhtis esmaspäevases finaalis Houstoni vastu enne mängu viimast minutit kokku vaid 17 sekundit, sealjuures läks poolfinaalis suurfavoriidi Duke'i alistanud Houston teisel poolajal juhtima ka 12 punktiga.

Oma poolfinaalis Auburni võitnud Florida näitas mängu lõpus aga suurepärast kaitsetööd, kui sundis Houstonit viimase minuti jooksul tegema kolm pallikaotust. Viimane rünnak jäi Houstonile, ent kahepunktilises kaotusseisus olles ei suudetudki viskele jõuda: Emanuel Sharp läks 4,9 sekundit enne lõpusireeni sooritama kaugviset, kaitsja kiire reaktsiooni tõttu ei saanud ta viskeliigutust lõpuni viia ning pidi palli käest laskma ning ükski meeskonnakaaslane selleni ei jõudnud.

"Oleme kogu hooaja jooksul kuulunud divisjoni parimate kaitsemeeskondade sekka. Oleme mänginud väga heade meeskondade vastu ja suutnud neid pidurdada. Hoidsime Houstonit viimase 2.20 jooksul kuival ja mängu viimasel rünnakul tõi meile võidu kaitse - see ongi meie tiimi tänavu eriliseks teinud," kommenteeris Florida peatreener Todd Golden.

"On palju meeskondi, kes ei ole loodud võitma kuut mängu," viitas Houstoni peatreener Kelvin Sampson NCAA finaalturniiri võitmiseks vaja minevale numbrile. "See meeskond oli. Sellel meeskonnal oli karakterit, jõudu ja liidreid. See meeskond oli loodud tiitli võitmiseks ja seepärast ongi nii pettumustvalmistav, et me ei suutnud võimalust ära kasutada."

Will Richard viskas Florida kasuks 18 punkti, Alex Condon lisas 12 ja Walter Clayton Jr. 11 punkti ja seitse resultatiivset söötu. Üleplatsimeheks kerkis Houstoni kasuks 19 punkti visanud L.J. Cryer. Tulevas NBA draft'is kummagi meeskonna mängijaid esimestena valitute sekka ilmselt ei osutu, nii Claytonit kui Condonit peetakse esimese ringi lõpuvalikuteks.