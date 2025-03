Rannula: töö käis juba enne loosimist, peame vähemalt kuus kontrollmängu

Neljapäeval Riias toimunud loosimisel tulid EM-finaalturniiri A-alagruppi Eesti ja Läti korvpallikoondiste vastasteks Serbia, Tšehhi, Portugal ja Türgi.

"Täna öelda, kes on tugev või nõrk, oleks loll. Pigem on küsimus, kas on meile lähiminevikust tuttav või mitte," kommenteeris Eesti koondise peatreener Heiko Rannula telefoni vahendusel ERR-ile. "Selle koha pealt ütleks, et huvitav alagrupp. Türgi, Portugal ja Serbia on sellised, kellega pole meil viimasel ajal liiga palju kokkupuuteid olnud. Selles suhtes huvitav. Samamoodi ka võib-olla väike eelis meile, nemad pole meiega mänginud, annab nuputada. Ma sada protsenti ei tea, kuidas mängude järjekord on, eeldatavasti peaks Serbia esimene olema. Eks sellest oleneb ka palju, kuidas mängud ritta lähevad."

Esimeses tugevusgrupis olid lisaks serblastele veel Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa. Eesti on Serbiaga alates 2012. aastast mänginud neli korda ja saanud kaks võitu, täiskoosseisus serblased andsid aga Pariisi olümpiamängudel USA-le kõva lahingu ja teenisid lõpuks pronksmedali.

"Eks see Serbia on kohe väga kõva pähkel, võib-olla selles suhtes on isegi hea, et on suurfavoriit kohe vastas, saab natuke nii-öelda pingevabamalt minna ja saab hea mängu. Teisalt tuleb kohe väga valmis olla, muidu sõidetakse sinust üle. Kindlasti tuleb siin mõne meeskonnaga lähemalt tutvuda ka, et paremat pilti ette saada," kinnitas Rannula.

"Töö käis juba enne loosimist, väga oluline on, et suveplaanid ja treeningmängud võimalikult vara paika saada," jätkas koondise juhendaja. "See on väga oluline osa. Olid teatud küsimärgid õhus, et kui alagrupikaaslasega olid mängud kokku lepitud, siis kas need mängud jäävad kestma või ei jää. See tuleb selle nädala jooksul läbi rääkida, aga kondikava on paigas. Kirjas on minimaalselt kuus mängu, seitsmes on veel õhus. Alates 1. augustist peaks mängud pihta hakkama, vastaseid täna veel öelda ei taha, aga üritame skaalat laiaks ajada, et oleks erinevat stiili vastaseid ja saame nii kodus- kui võõrsilmänge."

Rannula sõnul ootab ta kindlasti vastamisi minekut Türgi koondise nimeka peatreeneri, kolmekordse Euroliiga võitja Ergin Atamaniga. "Suurte treenerite vastu on alati au mängida, aga EM on neid kuulsaid ja suuri treenereid täis. Ataman on võib-olla minu jaoks veel erilisem, olen teda siiamaani näinud ainult videoklippidelt ja vaatame, kuidas siis hakkama saame," ütles Varssavi Legiat juhendav eestlane.