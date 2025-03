VIDEO | Sünnipäevalaps Erm võeti Tallinnas pidulikult vastu

Erm püstitas Nanjingis toimunud sisekergejõustiku MM-il seitsmevõistluses uue Eesti rekordiga ning teenis sellega oma karjääri esimese hõbemedali tiitlivõistlustelt.

Alates eelmisest märtsist on Erm teeninud lausa kolm medalit - pronks mulluselt sise-MM-ilt ning kuld Euroopa meistrivõistlustelt. "See on minu esimene hõbemedal, sellega sain komplekti kokku!" ütles Erm oma hilisema saavutuse kohta.

"Eesti rekord on väga suur asi, väikesest saadik on need numbrid nii suured ja kõvad olnud. Nüüd lõpuks need üle teha, see on võimas," lisas 6437 punkti kogunud mitmevõistleja. "Kõik ei saa alati perfektselt välja tulla. Ütleksin, et väga hea võistlus oli."

Erm võitles Nanjingis 1000 meetri jooksu viimaste meetriteni välja ning tõukles Coca-Cola nimel maailmameistriks tulnud Sander Skotheimiga. "Sportlase hing. Kõik tahavad ju võita. Lihtsalt annad rajal endast parima, teist varianti ei ole," ütles Erm.

Erm sai kolmapäeval 27-aastaseks ning Tallinna lennujaamas ootas teda pidulik vastuvõtt. "Ma ei mäleta, et ma varem sünnipäeval 17 tundi oleks lennanud," naljatles Erm. "Ei osanud oodata sellist vastuvõttu. Mõtlesin, et kell on palju ja inimesi kindlasti on, aga nii palju ja nii toredaid inimesi ei osanud oodata!"

Ermi hooaeg jätkub 31. mail Götzise mitmevõistlusel.