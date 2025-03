Kohtla-Järvel toimuvad Põhjamaade noorte meistrivõistlused kujundujumises

29.-30. märtsil toimuvad Kohtla-Järve ujulas esmakordselt Eestis Põhjamaade noorte meistrivõistlused kujundujumises. Võistlusele saabuvad noored sportlased kuuest riigist ning kohal on ka esindajad rahvusvahelistest spordiorganisatsioonidest.

"Põhjamaade ujumisliidu usaldus anda meile selle võistluse korraldusõigus on meie jaoks suur tunnustus," sõnas Eesti kujundujumise eestvedaja Anton Rzhanov. "See on uus tase meie spordiala arengus ja võimalus tutvustada Eestit tugeva kujundujumise riigina."

Eestit esindab 13 sportlast, kes osalevad kõigis võistluskategooriates: solo, mees-solo, duett, segaduett, rühm ja kombinatsioon. Kokku on võistlustules ligi 50 sportlast Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust ja Norrast. Island kohtunikuna on samuti esindatud ning lisaks on kohal kaks neutraalset kohtunikku Egiptusest. Kohtla-Järvele saabuvad ka ametlikud esindajad World Aquaticsist ja European Aquaticsist.

Kujundujumine ühendab endas ujumise, akrobaatika, koreograafia ja kunstilise eneseväljenduse. Eesti sportlased loodavad tugevatele esitustele ja head tulemustele, kuid peamiseks eesmärgiks on väärtusliku kogemuse saamine. Võistlus on publikule avatud.