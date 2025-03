Kujundujumises on Eesti parimad võistlustingimused Kohtla-Järvel

Kujundujumist ehk vana nimega sünkroonujumist harrastatakse Eestis vaid Tallinnas tegutsevas Eesti veespordialade koolis. Kuna pealinnas aga kujundujumise rahvusvaheliseks võistluseks sobivat basseini pole, otsustati Põhjamaade noorte meistrivõistlused korraldada Kohtla-Järvel.

"Muidu me oleme Tallinnas, käime Paldiskis tõsteid treenimas. Ja siin me oleme nii kadedad, et Kohtla-Järvel on nii ilus ujula. Ja ka kõigi selle võistluse külaliste - Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Norrast - esimene reaktsioon oli "vau!", kui nad uksest sisse astusid," rääkis võistluste teadustaja Anastassia Kuldmaa.

Teiste seas esindas võistlusel Eestit ja elas oma koondisekaaslastele kaasa ema abiga tee kujundujumise juurde leidnud Kuristiku gümnaasiumi õpilane Alisa Kozyreva.

"Mu ema nägi reklaami ja ütles: "Lähme, proovime!" Ma ütlesin "jah" ja see meeldis mulle: teha grupitööd, ujuda, balletiharjutusi teha," ütles Kozyreva.

Kui Kohtla-Järvel võistlesid noored, siis Eestis tegeldakse selle kauni alaga täiskasvanute seas ka harrastusspordi tasemel.

"Me käime võistlemas, harrastame sportlikku turismi. Kuna me oleme Eestis ainuke klubi, siis meil ei ole kellegagi võistelda ja nii käimegi Euroopas ja tunneme endast, liikumisest ja sellest spordialast ja spordi ilust rõõmu," sõnas Anastassia Kuldmaa.

Põhjamaade noorte meistrivõistlused kujundujumises toimusid Eestis esimest korda.