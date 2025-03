Suns võitis Bookeri lõpuviskest, Davis naasis Mavericksi rivistusse

Sunsi ja Bucksi vaheline kohtumine kulges väga võitluslikult ning kumbki meeskond ei suutnud kaheksast punktist suuremat edu saavutada. Kevin Durant tabas pool minutit enne lõppu kaugviske, mis viis Sunsi 106:105 juhtima. Bucksi järgmisel rünnakul pääses vabaviskejoonele Brook Lopez, kuid kogenud tsenter realiseeris kahest viskest vaid ühe, viigistades seisu 106:106 peale.

Sunsil oli siis viimase rünnaku õigus ning Devin Booker sopsas külmavereliselt sisse keskpositsiooni viske, vormistades Sunsile 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28) võidu, mis oli neile neljas järjestikune.

Durant viskas üleplatsimehena 38 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Booker lisas omalt poolt 19 silma ja jagas kaaslastele 12 tulemuslikku söötu. Bucksi parimana tõi Giannis Antetokounmpo 31 punkti, Lopeze arvele jäi 23 punkti.

DEVIN BOOKER WINS IT FOR PHOENIX IN THE FINAL SECONDS



