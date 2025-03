Rikberg pahandas hoolealustega: tõsised keskendumisprobleemid olid

Kui poolfinaalseeria kaks esimest kohtumist lõppesid Tartu kasuks tulemusega 3:1, siis pühapäeval kujunes mäng viiegeimiliseks.

Tallinlaste diagonaalründaja Lincoln Williamsi vorm on kevade poole selgelt paranenud ja kohati näitas ta selliseid sooritusi nagu oma parematel päevadel. Williamsi 22 punkti polnud Selver x TalTechi võiduks siiski piisavad.

Viiendas geimis kuulusid seisult 13:13 kaks viimast punkti Tartule. Seejuures tegid kohtunikud otsustaval punktil päris julge otsuse ja vilistasid Selver x TalTechile ebakorrektse puute.

Tartu võitis geimi 15:13, mängu 3:2 ja kogu seeria 3:0.

"Kohalikus liigas ei ole midagi positiivset suutnud korda saata. Siiani oleme lati alt läbi läinud, aga nüüd tuleb kokku võtta ennast," sõnas Selver x TalTechi kapten Andri Aganits. "Medal on vaja pronksimängus kaela saada. Nii palju eneseuhkust peab olema."

Eelmisel kevadel näitas Selver x TalTechi meeskond suurepärast võrkpalli. Aasta aega hiljem vaeveldakse jätkuvas kriisis. Põhisidemängijat vahetati hooaja käigus kaks korda.

"Tõesti, viimase väljapigistamist ma olen võib-olla näinud vähem kui eelmisel aastal. Kindlasti teatud mõttes läkski võib-olla võistkonna dünaamika liiga ühe mehe peale," arutles Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal. "Ja eks me selle all natukene kannatame ka. Ja kuna hooaja alguses ta võitles ikkagi vigastusega ja tegime euroliigas need maksimumasjad ära, mis me olime suutelised tegema. Aga pärast seda Eestis Eesti-sisesteks asjadeks meil ei ole liiga palju olnud jõudu."

Selver x TalTechi kapten Aganitski tõdes, et Tartu poolfinaalseerias tegelikult hästi ei mänginud. Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõstis seeria viimaseks jäänud mängus oma pallurite peale tugevasti häält ja tegi palju vahetusi. Kuid keskpärasest sooritusest seeria võitmiseks piisas. "Täna olid keskendumisprobleemid tõsised. Kuigi korduvalt sai räägitud sellest, et me ei tohi alahinnata vastast. Ja me ei tohi enne seeria lõppu mõelda, et meil midagi on käes," kurjustas Rikberg. "Aga kui viiendas geimis veel mingid mängijad ei saa aru, kus kohas nad peavad seisma või milles on kokku lepitud – selline hajevil olek ja mitte kohal olek oli see, mis mind tõesti täna tugevalt kurvastas. Ja rohkem me sellist asja endale lubada ei saa."

Tartul on pikk pink ja nüüd kaks nädalat aega, et ennast finaalseeriaks valmis panna.