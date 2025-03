Jamesi poeg tegi NBA-karjääri parima mängu

Suvises NBA draft'is 55. valitud NBA skoorikuninga LeBron Jamesi 20-aastane poeg on pool hooaega veetnud G-liigas Lakersi tütarklubi eest mängides ja polnud oma senistes NBA kohtumistes eriliselt silma paistnud, aga tegi neljapäeval tiimi liidrite puudumisel tõeliselt korraliku partii.

30 minutiga jäi mängujuhi arvele 17 punkti (visked väljakult 7/10, kaugvisked 2/4), viis resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja üks viskeblokeering. Ilma Luka Doncici, LeBron Jamesi, Austin Reavesi ja Rui Hachimurata mänginud Lakers (43-26) sai aga Bucksilt (39-30) kindla kaotuse. Enne neljapäeva oli Lakers kodusaalis võitnud üheksa järjestikust mängu.

"Tänane ei üllata mind," sõnas Lakersi peatreener JJ Redick pärast mängu. "Ta enesekindlus on kasvamas, järgmisena on tal vaja füüsiline ettevalmistus viia eliittasemele ja siis usume, et tal on võimalus siin liigas tõeliselt oma märk maha panna. Tema isiksus avaldab mulle muljet: millise jamaga on ta pidanud tegelema lihtsalt seepärast, kes ta isa on - ta on sellega väärikalt hakkama saanud."

Teised tulemused:

New York Knicks - Charlotte Hornets 98:115

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 99:105

Toronto Raptors - Golden State Warriors 114:117

Chicago Bulls - Sacramento Kings 128:116