Boston Celtics läheb rekordsumma eest müügiks

Liiga ajaloo kõige edukama meeskonna müügisoovist anti teada mullu juulis ja neljapäeval teatas klubi, et otsus on langetatud kontserni kasuks, mida juhib kohalik ärimees William Chisholm.

Boston Celticsi hinnaks kujunes 6,1 miljardit USA dollarit ja kui tehing jõuab lõpule, saab sellest kõigi aegade kalleim Põhja-Ameerika profiklubi. 2023. aastal maksti ameerika jalgpalli liiga NFL-i meeskonna Washington Commandersi eest 6,05 miljardit dollarit.

Kontserni kuulub ka Boston Celticsi praeguseid omanikke, näiteks Wyc Grousbeck peaks jätkama klubi tegevjuhi ja omanikku esindava kuberneri ametikohal vähemalt hooajani 2027/2028. Samuti kuuluvad tema ja Chisholmi kõrval omanikeringi senine omanik Rob Hale, aga ka Bruce A. Beal juunior ja veel mitmed äritegelased.

"Kasvasin üles North Shore'is ja õppisin New Englandi kolledžis, olen kogu elu olnud paadunud Celticsi fänn," iseloomustas end grupi juht Chisholm. "Ma mõistan, kui oluline on Celtics Bostoni linna jaoks - meeskonna roll kogukonnas on erinev kõigist teistest linnadest."

"Ma saan ka aru, et organisatsiooni juhina vastutan Bostoni inimeste ees ja olen selle väljakutse jaoks valmis."

1946. aastal asutatud Boston Celtics on tulnud NBA meistriks 18 korda ehk rohkem kui ükski teine meeskond. Vaid ühe tiitliga jääb maha nende ammune rivaal Los Angeles Lakers.