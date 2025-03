Grusiin püstitas piiratud mänguajaga NBA rekordi: mis just juhtus?

Spurs võõrustas ööl vastu neljapäeva New York Knicksi ning saavutas avaveerandi lõpuks tugeva idakonverentsi vastase vastu üheksapunktilise edu. Teisel veerandil otsustas peatreener Mitch Johnson platsile panna grusiini Sandro Mamukelašvili, kes tabas veerandiga kolm kaugviset ning skooris 13 punkti.

Spursi edu paisus enne veerandi lõppu 28-punktiliseks, aga Knicks jõudis otsustava veerandi alguseks 11 punkti kaugusele. Mamukelašvili astus aga siis taaskord platsile ning tabas veel neli kolmest, lisades neljanda veerandiga veel 21 silma.

Spurs alistas Knicksi 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33) ning Mamukelašvili lõpetas kohtumise 34 punktiga, mis tähistab omapärast NBA rekordit. Tegemist on kõige suurema punktisaagiga, mis ükski mängija vähem kui 20 minutiga kogunud on. Varasemalt kuulus rekord Bostoni tähele Jaylen Brownile, kes viskas 2021. aastal Cleveland Cavaliersi vastu 19 minutiga 33 punkti.

Lisaks haaras New Yorgis sündinud grusiin üheksa lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. Mamukelašvili tabas väljakult 93-protsendilise täpsusega, kaugviskejoone tagant läbisid korvirõnga kõik seitse viset ning ta tabas ka oma ainsa vabaviske.

Mamukelašvili kõndis platsilt minema fännide valju aplausi saatel. "Ma ei tea, mis just juhtus. Ma ei saa aru, mida ma just tegin," ütles grusiin pärast mängu. "Ma olen seda nii kaua oodanud. Ma lihtsalt ei suuda selgitada, mida ma hetkel tunnen. See on nagu unenägu."

Sel hooajal keskmiselt üheksa minutit platsil veetnud Mamukelašvili mängis niivõrd hästi, et vanameister Chris Paul hakkas mängu lõpus ainult grusiini peale kombinatsioone mängima. "Õnneks olen päris kaua mänginud ja oskan tiimikaaslastele vabu kohti välja mängida," sõnas tagamängija. "Mamu on suurepärane tiimikaaslane. Ta teeb iga päev kõvasti tööd, elab omadele kaasa ja tal on alati hea tuju. Kui ta nii hästi viskab, siis proovid talle lihtsalt palli anda."

Spursi hooaeg ei ole läinud soovitult, sest tiim kaotas hooajaks oma tulevikutähe Victor Wembanyama ning vahetustehinguga sisse toodud De'Aaron Fox heitis operatsioonilauale ja lõpetas samuti hooaja varakult.

Grusiini viskekontsert andis aga San Antonio poolehoidjatele põhjust tähistada, sest klubi sel hooajal play-off'i koha nimel ei võitle. 29 võidu ja 39 kaotusega vaadatakse pigem hooajajärgse talendikorje poole.