Luka ja Lakers jooksid Nuggetsist üle, Cavaliers kaotas jälle

Lakers ei andnud kodupubliku ees Denverile suurt võimalustki ning saavutas avaveerandi lõpuks 17-punktilise edu, mis paisus teisel veerandil 28 punkti peale. Poolajapausik oli Nuggets vahe küll 14-punktiliseks lihvinud, aga Lakers sai kolmandal veerandil uuesti hoo üles ning läks otsustava veerandi alguses lausa 30 punktiga juhtima.

Lakers lubas mängu lõpuks külalistel seisu ilusamaks teha, aga teenis siiski kindla 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31) võidu.

Kubemelihast vigastanud Jamesita mänginud Lakersi veduriks kerkis oodatult Luka Doncic, kes viskas esimese veerandi jooksul lausa 21 punkti, kogudes mängu lõpuks 31 silma, kaheksa lauapalli, seitse korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja ühe bloki. Austin Reaves lisas võidumängus veel 22 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Lisaks Jokicile istus teist mängu järjest pingil ka Jamal Murray, Jokic vigastas hiljuti parema käe küünarnukki ning tegi liiga ka vasakule hüppeliigesele, Murray jättis kohtumise vahele parema hüppeliigese vigastuse tõttu. Nuggetsi resultatiivseim oli Aaron Gordon, kes tegi 26 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli.

Oklahoma City Thunder alistas kodus Philadelphia 76ersi kindlalt 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26) ning teenis oma 57. võidu, millega kerkis NBA kõige võidukamaks meeskonnaks.

Suurepärase hooaja teinud Cleveland Cavaliers üritas Sacramentos lõpetada kahemängulist võiduseeriat ning tormas Kingsi vastu juba avaveerandil 13 punktiga juhtima. Kings ei lubanud aga tugevat tiimi idast kaugele ette ning jõudis kolmandal veerandil ise eduseisuni, mis paisus ühel hetkel 11-punktiliseks.

Kohtumise lõpp kulges pingeliselt, aga Kings oli Demar DeRozani ja Malik Monki juhtimisel otsustavatel hetkedel parem ning andis Clevelandile 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31) kaotuse, mis on Cavaliersi kolmas järjest.

DeRozan lõpetas 27 punktiga, Monk lisas 22 silma. Leedulane Jonas Valanciunas tegi 12 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli, aga tema kaasmaalane Domantas Sabonis kaasa ei teinud, sest ravib pahkluuvigastust. Cavaliersi äär Evan Mobley viskas 31 punkti ja haaras kümme lauda, Donovan Mitchell panustas 26 silmaga.

Cavaliers (56-13) jätkab idakonverentsis esikohal ning edestab teisel tabelireal asetsevat Boston Celticsit (50-19) kuue võiduga, läänes on kindlaks liidriks Thunder, kes on võitnud 57 mängu ja kaotanud 12. Heitlus teise koha nimel on aga tihe, sest teise ja viienda koha võistkondade vahel on vaid kaks võitu.

Teisena jätkab Houston Rockets (45-25), kellele järgnevad Los Angeles Lakers (43-25), Denver Nuggets (44-26) ning Memphis Grizzlies (43-27), viimasel play-off'i kohal on Golden State Warriors (40-29).

NBA põhiturniir lõppeb 13. aprillil.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Dallas Mavericks 135:131

Orlando Magic - Houston Rockets 108:116

Miami Heat - Detroit Pistons 113:116

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 115:119

San Antonio Spurs - New York Knicks 120:105

Utah Jazz - Washington Wizards 128:112

Phoenix Suns - Chicago Bulls 127:121

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 115:99