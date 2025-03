Tartu loovutas taas geimi, aga jõudis finaalist võidu kaugusele

Selver x TalTech suutis sarnaselt avakohtumisele võita ühe geimi, ent Bigbanki paremus oli kolmapäevases mängus selgem, tõdes võitjameeskonna peatreener Alar Rikberg. "Ütleme ausalt, avamäng Tartus oli tasavägisem, 3:1 ja 3:1 olid tulemuseks, aga need olid erinevad mängud ja täna olime me domineerivam võistkond," vahendab volley.ee Rikbergi sõnu.

Valentin Kordas tõusis Bigbanki parimaks 26 punktiga (+17), Jack Williams lisas 12 punkti (+5) nagu ka Rico Wardlow (+7), Stefan Kaibald lisas 11 silma (+3). Tartu vastuvõtt oli 66 ja rünnak 47 protsenti, blokiga teeniti üheksa ja serviga neli punkti (16 viga).

Selver x TalTechi resultatiivseim oli 22 punktiga (+9) Lincoln Williams, Tristan Tähe arvele jäi 13 silma (+6) ning Ian Parish lisas kaheksa punkti (+1). Selveri vastuvõtt oli 49 ja rünnak 44 protsenti, blokk saadi Tartule ette kümnel korral ning servijoone tagant teeniti neli punkti (eksiti 15 pallingul).

Bigbanki kapten ja üks olulisem rünnakujõud Martti Juhkami vahetati seejuures juba avageimis pingile ja teda asendas Jack Williams. "Päevad pole vennad, teist mängu järjest sama olukord. See, et meil üks põhikoosseisu mängija on numbriliselt täitsa puudu, siis see on asi, millega me peame hakkama tegelema. Tore, millise innuga on Mart Naaber tagasi haigusest, ja Jack Williams on samuti heas vormis, tema teravus ja emotsionaalsus sütitas ka teisi. Natukene Ameerika mäed meie poolt täna, heast tasemest on praegu veel puudu. Selveril on sisu ja ääretult rumal oleks hakata neid alahindama. Mida kiiremini seeria läbi saab, seda parem, aga sellest olulisem on seeria võita," lisas Rikberg.

Rikberg vahetas korduvalt sidemängijaid Kusti Nõlvakut ja Aleksander Eermad, sest polnud tõste kvaliteediga rahul. "Kusti tõste mugavus ründajatele jättis soovida ja seetõttu neid vahetusi teha tuli. Mingi hetk sai tema end stabiilsemaks ja ründajad paremini korrigeerima hakata. Eerma tervis on selline, et ta võib tulla mingiks hetkeks ja siis vajab seljale abi ja siis saab jälle hetkeks tulla. Maksimaalset pingutust ta veel teha ei saa, aga seis läheb paremaks ja loodan, et pühapäeval on mul valik, kummaga alustada. Seekord oli mul teadmine, et Eermad kasutan nii palju kui on hädavajalik. Aga Kusti tegutsemine teises ja neljandas geimis oli hea."

Vastasseisu kolmas mäng toimub 23. märtsil kell 15 Tartus. Vajadusel toimuvad neljas ja viies mäng 26. märtsil Tallinnas ja 29. märtsil Tartus.