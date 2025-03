Liis Lokk sai kõrgetasemelisel BMX-i võistlusel neljanda koha

Eliitnaiste kategoorias toimusid nii poolfinaalid kui finaalid, kuhu pääses neli parimat sõitjat. Liis Lokk võitles välja neljanda koha, kogudes 56,33 punkti. Esikoha saavutas valitsev Euroopa meister, inglanna Sasha Pardoe, kes kogus 79.33 punkti. Teiseks tuli võitja kaasmaalane Holly Pipe 73.33 punktiga ja kolmandaks Slovakkia rattur Lucia Cajakova 65.67 punktiga.

Eliitmeeste arvestuses peeti laupäeval veerand- ja poolfinaalid, kus osalesid kümned maailma tippsõitjad. Siim Savik lõpetas võistluse 47.50 punktiga 32. kohal. Meeste esikolmikusse kuulusid inglane Mike Hullock, kes võitis tulemusega 89.00 punkti, lätlane Ernests Zebolds 88.00 punktiga ja inglane Miller Temple 87.33 punktiga.

"Kindlasti võib võistluse õnnestunuks lugeda," ütles eestlaste mänedžer Monika Teder. "Paljud võistluseks püstitatud eesmärgid said saavutatud. Banga Ramp Park pakkus suurepäraseid tingimusi treeningutel harjutatu realiseerimiseks võistlustingimustes. Oli suurepärane võimalus kogeda kõrgetasemelist konkurentsi, saada väärtuslikku võistluskogemust ja näha Eesti BMX freestyle sportlaste arengut."

Võistluspaik Banga Ramp Park valmis Vilniuses 2024. aasta suve lõpus ja on kiiresti saanud oluliseks BMX treeningkeskuseks Baltikumis. Ride the Dragon C1 tõestas, et uus sisepark on valmis võõrustama ka rahvusvahelisi tipptasemel võistlusi.