Elisabeth Pihela tuli EM-il kuuendaks

Peagi 21-aastaseks saav Pihela alustas finaalvõistlust edukalt kõrgustel 1.80 ja 1.85, kõrguse 1.89 ületas ta teisel katsel, aga 1.92 pühapäeval jõukohane ei olnud. Siiski tähistab tulemus hooaja tippmargi kordamist.

Oodatult krooniti Euroopa meistriks ukrainlannast favoriit Jaroslava Magutšihh, kes sai ainsana kirja tulemuse 1.99. Hõbemedali võitis serblanna Angelina Topic (1.95) ja pronksiga üllatas isikliku rekordi 1.92-ni viinud rootslanna Engla Nilsson.

Pihelat edestasid veel Saksamaa kõrgushüppaja Christina Honsel (1.92) ja britt Morgan Lake (1.92), koos eestlannaga jäi kuuendat kohta jagama sakslanna Imke Onnen (1.89).

Pihela isiklik rekord on 2023. aastal Pärnus hüpatud 1.92, mullu jäi tema parimaks 1.90.

"Ma olen väga rahul ja õnnelik! Mul on hea meel, et suutsin finaalis oma hooaja tippmarki jälle korrata. See finaal oli minu jaoks üldse suur boonus, nii et olen väga rahul," lausus Pihela.

"Kuna ma olin esimene hüppaja, siis oli mul väike närv sees, aga 80 esimese katsega, 85 ka täitsa ilus hüpe. 89 - pidime sammu natuke tahapoole võtma. Siis sain teise katsega. 92 täna kahjuks ei tulnud, hakkasin natuke hoojooksu kangutama."

Pihelal oli ka mõni ootamatu väljakutse. "Vahepeal vaatasin, et teibaga pähe ei saaks, aga melu aitas rohkem kaasa! Pigem pidin vaatama, et teibaalast latt mulle jalge ette ei kukuks," muigas ta.

Samas oli täiskasvanute tiitlivõistlus ikkagi teise pingega. "Eks ikka, sest U-23 vanusest piisab 1.80 või 1.83, et finaali pääseda," võrdles ta. "Siin tuli isiklik rekord hüpata, et finaali pääseda [tegelikult piisasa Pihelal 1.89-st - ERR]. See ju väsitab rohkem ja eks pinge on ka suurem. Samas medalipinget ei olnud."

Enne võistlust

Eestlastest on ainsana võistlustules kõrgushüppaja Elisabeth Pihela. Suurfavoriidina tuleb naiste kõrgushüppe finaalis starti valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh.

Hommikul osales naiste 60 meetri eeljooksus Ann Marii Kivikas, kes püstitas 7,29-ga isikliku rekordi, kuid õhtusesse poolfinaali paraku ei pääsenud.