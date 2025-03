Männama ja Lepiku Dakari ralli lõpptulemus muutus koha võrra

Dakari ralli järgne kütuseproovide protsess sai lõpu, mille tulemusel diskvalifitseeriti kümnenda koha saanud eestlaste endine tiimikaaslane Brian Baragwanath ja kaaslane Leonard Cremer ning eestlaste tulemus 2025. aasta Dakaril on üldarvestuses 12. koht.

Baragwanath'i ja Cremeri Century võistlusmasinast võetud kütuseproovid ei vastanud FIA poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele. Täpsemalt öeldes ei vastanud nõuetele nende kütuse hapnikusisaldus. Mootori jõudlusele see kaasa ei aidanud ja taust on see, et tiim kasutas spetsiaalse võidusõidu kütuse asemel tavakütust, segades kokku kõrgema ja madalama oktaaniarvuga kütuseid. Sellel teemal oli meeskond suhelnud varem ka FIA tehnilise delegaadiga.

Hapnikusisaldusest toona ei räägitud, pigem oli eesmärk segada kütuseid nii, et selle oktaaniarv vastaks nõuetele. Meeskonna esindaja tõdes, et lisaks sellele oleks nad pidanud põhjalikumalt tehnilisi tingimusi uurima ja rõhutas, et konkurentsieelist see neile ei andnud.

Sellise kütusesegu kasutamise tegelikuks põhjuseks on kokkuhoid, sest spetsiaalne võidusõidukütus maksab ca 5 eurot liiter ja seda kulub Dakari jooksul hinnanguliselt 5000 liitrit. Tavakütused on Dakaril juba registreerimistasu sees.

Väiksemad meeskonnad nagu Century püüavad suurte eelarvete juures leida legaalseid lahendusi, mis aitaks neil Dakaril osaleda ja püsida konkurentsis suurte tehasetoega tiimidega. Männama ja Lepik tunnustavad seda, sest see teeb Dakari veel põnevamaks ja konkurentsi tihedamaks.