Karditalent Tamm teenis noorte eurosarjas järjekordse esikoha

Portugalis Portimao kardirajal peeti esimesed kaks rahvusvahelise kardisarja Champions of the Future Karting Academy etappi. Kui esimesel päeval ei kulgenud Albert Tammel kõik just soovide kohaselt, siis teine etapp õnnestus eestlasel võita.

Laupäeval toimunud hooaja esimene etapp ei läinud plaanipäraselt. Suurem tagasilöök oli kohe kvalifikatsioonis, kus Tamme tulemuseks jäi 23. stardikoht. Eelsõitudes võttis noormees ennast kokku ning suutis esimeses tõusta lausa 18 kohta, lõpetades sõidu neljandana. Teises eelsõidus tegi noormees taaskord tugeva esituse ja finišeerus 11. kohal. Need sõidud tagasid finaaliks kaheksanda stardikoha.

Finaalsõiduks oli kohale jõudnud tugev sadu, mis tegid olud keeruliseks. Kuigi Tamm lõpetas sõidu seitsmendal kohal, siis määrati talle paigast ära oleva kardi ninaplastiku eest viie sekundiline ajakaristus, mis kukutas ta üheksandaks.

Teine etapp läks Tammel aga märksa paremini. Teise eelsõidu lõpetas eestlane küll neljandana, aga ta sai uuesti kardi esiotsa tõttu karistada ning tulemuseks jäi 13. koht. "Kardireeglid näevad ette, et kui ninaplastik on peale sõitu paigast ära, siis oled ilmselgelt Sina see, kes on kedagi liiga palju surunud ning selle eest on ettenähtud ajaline karistus. Võistlusrivi on tihe ning need sekundid tähendavad tihti pea kümnekohalist kaotust," selgitas noor karditäht.

Eelsõitude põhjal sai Albert Tamm finaalis startida seitsmendalt kohalt ning algus oli väga hea. Peale esimest ringi oli ta juba teiseks tõusnud, käis siis ära küll neljandal kohal, kuid ronis tagasi kolme hulka. Viimasel ringil sõitsid omavahel esimesed kaks kokku, mille tulemusena üks neist rajaäärde jäi ja see andis võimaluse Eesti sõitjal rünnata ja ületada finišijoon teisena. Kuid see ei olnud veel päeva lõpp.

Kuigi autasustamisel ulatati Tammele teise koha karikas, siis kohtunikud vaatasid viimase ringi üle ning läks karistuste jagamiseks. Seekord pääses eestlane puhaste paberitega, kuid karistuse sai esikohal lõpetanud prantsuse sõitja Nuvolini.

Lõpptulemuseks teise etapi võit ja tänu sellele ka kahe etapi järel tugev viies koht, jäädes vaid ühe punkti kaugusele kolmandast. "Võit on alati magus!" ütles Tamm. "Finaal oli täpselt selline nagu üks sõit peab olema. Käed-jalad olid tööd täis, pidevalt oli vaja enda positsiooni kaitsta ning samal ajal ka rünnata. Võimalusi oli palju, sõit oli tihe ja poodium oli eesmärk."

Tamm jätkab oma hooaega juba sel nädalavahetusel WSK Super Master sarjas Itaalias, Franciacorta rajal.