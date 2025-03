Rebasesabad said Miss Valentine'il teise koha, Valasevitš rõngakavas neljas

Hooaja esimene MK-etapp oli Tartus rühmvõimlejatele dramaatiline. Valitsevad maailmameistrid Tampere Minetit pidid pühapäeval finaalis esituse pooleli jätma, sest üks võimlejatest vigastas põlve. Nende starti oli eelnevalt ka edasi lükatud, sest soojendusel põrkasid kaks soomlannat tõstet tehes nii õnnetult kokku, et lausa verd voolas.

Uut hooaega teise kohaga alustanud Tartu Rütmika klubi Rebasesabade rühma treener Liisel Perlin ütles, et tipud võtavadki suuri riske. "Viimased reeglid soosivad ka tõsteid, nendega minnakse üha julgemaks. Meil ei ole selliseid tõsteid, me ei julge selliseid riske võtta, aga maailmameistrid peavad seda tegema," ütles Perlin.

MK-etapi võidu võtnud soomlaste OVO rühmale 0,6 punktiga alla jäänud Rebasesabad elasid äreva hetke üle laupäeval, kui ühe võimleja trikoo enne eelvõistluse starti soojendusel järgi andis. "Esimest korda oli trikoo seljas ja õmblus oli täiesti lahti. Meil on varasemalt kogemus olemas, nõel-niit on kaasas ja saime kiiresti kokku traageldatud," kommenteeris Perlin.

Uue koosseisuga Tartu rühm esitab kava, mis kannab nime "Leppimise teekond". "Kuna lein on miski, mida kõik elus kogeme, siis proovimegi kavaga jutustada lugu teekonnast leppimiseni, tervenemisprotsessist," selgitas Rebasesabade võimleja Mona Maasikas. "Arvan, et see puudutab nii mõndagi inimest publikus kui ka kohtunike seas ja toob võib-olla pisaragi silma."

Iluvõimlemises jagati Tartu Grand Prix etapil pühapäeval raha ja reitingupunkte üksikharjutuste finalistidele. Võidud läksid Ukrainasse ja USA-sse.

Eesti parimana sai Ülenurme Gümnaasiumis õppiv 16-aastane Valeria Valasevitš rõngaharjutuses neljanda, lindikavas viienda ja kurikakavas seitsmenda koha. "Emotsioon on enam-vähem hea, täna oli julgem teha kui eile, sest üks kord oli juba platsil käidud," tõdes Valasevitš.

Mullu Eestis aasta parima iluvõimleja auhinna pälvinud Audentese Spordigümnaasiumis õppiv 17-aastane Anette Vaher sai viienda koha kurikafinaalis, oli seitsmes pallikavas ja kaheksas lindikavas. "Olid vead nii pallikavas kui lindikavas, aga jäin kurikatega rohkem rahule," sõnas ta.

Tartust pärit 27-aastane Carmel Kallemaa, kes esindab Kanadat, sai rõngaharjutuses kolmanda koha, oli nii palli -kui kurikakavas neljas ning lindiharjutuses kuues. "Mul oli suvel pikem puhkus, ma ei teinud ühtegi trenni ja kõik on veel väga värske. Tunnen, et saan teha palju paremini, aga olen rahul," kommenteeris Kallemaa.

Carmeli treener on ema Janika Mölder ja uuesti võistlusvaibale tuli ta kõrge sihiga - areneda, pidada vastu ja jõuda 2028. aasta suveolümpiamängudele. "Tundsin, et olin kõigest väsinud: võtsin puhkuse nii võimlemisest kui koolist ja töötasin lihtsalt treenerina. Siis istusime perega maha ja otsustasime, et kuna ma armastan seda sporti nii väga ja veel ei näe, et sellest välja astuksin, teen veel neli aastat edasi," lisas ta.

Miss Valentine'i turniiri raames võtsid mõõtu ka iluvõimlemise rühmkavade koondised ja Eesti meistriklassi uus koosseis võitis mõlemad kavad ja sai ka kahe kava kokkuvõttes esikoha. Tippvormis tahab rühm olla juunis kodusel EM-il.

"Ootused on väga kõrged, loodame, et meil tuleb hästi välja. Harjutame kindlasti palju, et EM-il näidata head tulemust," kinnitas rühmkava rahvuskoondise liige Elys Kretelle Kukk.

Turniir püstitas uue rekordi - viie päeva jooksul võistles Tartu võimlemismaratonil üle 1500 sportlase 55 riigist.