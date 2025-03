GP-etapi võit läks Ukrainasse, Eesti parim oli seitsmes

Kolmandat aastat järjest läks Tartus toimuva iluvõimlemise rahvusvahelise Grand Prix sarja avaetapil individuaalses mitmevõistluse võit Ukrainasse. Seekord tegi puhta töö Taisiia Onofriitšuk.

Kiievist pärit 16-aastane talendikas võimleja sai mullu olümpiadebüüdil Pariisis üheksanda koha ja võitis EM-il rõngakavas pronksi. Rõngakavas, mis on üles ehitanud Michael Jacksoni "Thrilleri" loole, sai ta kohtunikelt kõrgeima hinde (30,650 punkti).

Nelja kavaga kogus mitmevõistluse võitja Onofriitšuk 115,800 punkti. Ta edestas selgelt koondisekaaslast Polina Karikat (109,100) ja ameeriklannat Megan Chud (106,800).

Tartus näitavad võimlejad pooleteiseminutilisi kavu, mis vastavad ala uuendatud reeglitele. "Artistlikkuse osa meeldib mulle väga, sest nüüd saab näha ka võimleja esinemisoskust," kommenteeris peakorraldaja Janika Mölder ERR-ile.

"Varem pidid tegema ainult elemente ja trikke, nüüd on ka artistlikkuse pool rohkem hinnatud. Mis puudutab kava täitmist, siis need võimlejad, kes teevad puhtamalt ja vähem vigu, on eelis."

Möldri tütar Carmel Kallemaa, kes esindab Kanadat, sai mitmevõistluses 103,350 punktiga viienda koha. Eriti hästi õnnestus tal rõngakava.

"Mina ütleks, et minule need uued reeglid meeldivad ja ma loodan, et rahvusvaheline võimlemisföderatsioon jätkab selliste muutustega, sest peame mõtlema võimlejate tervise peale ja teiseks see asi peab olema arusaadav ka publikule," lausus Mölder. "Ma arvan, et nüüd on juba natukene paremini publikule arusaadav."

Mitmevõistluse valitsev Eesti meister, 17-aastane Anette Vaher sai meie naistest parimana seitsmenda koha 96,750 punktiga. Selle võistlusega algas koondislaste omavaheline konkurents pääsemaks juunis Tallinnas toimuvale EM-ile. Tänu sellele, et ise korraldatakse GP-etappi, saab rohkem Eesti iluvõimlejaid tugevaid starte.

"Miks see on Eestile hea? Me saame ise panna neli võimlejat välja ja kui Eesti läheb teistele GP-etappidele, siis saab välja panna kaks võimlejat," põhjendas Mölder. "Muidu kõik teised riigid saavad välja panna ainult ühe võimleja."

Paremuselt teise tulemuse tegi Eesti võimlejatest Valeria Valasevitš, kes sai mitmevõistluses üheksanda koha (96,200). Kristin Frey lõpetas võistluse 13. (90,900) ja Elina Safonova 15. kohaga (90,650)

Pühapäeval selguvad GP-etapil võitjad üksikharjutustes.