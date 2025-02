Miss Valentine'i võimlemisturniir püstitab osalejate rekordi

Rahvusvaheline võimlemisturniir, mida veab Janika Mölder ja mis ühendab nii tippe kui tagalat, püstitab tänavu uue ja võimsa osalejate rekordi.

"Sellel aastal on meil 55 riiki ja üle 1500 osaleja," ütles peakorraldaja Janika Mölder ERR-ile. "See number on väga suur, ma üritan selle nimel terve aasta tööd teha, et siia tuua rohkem riike ja inimesi."

Viiepäevane Tartu võimlemismaraton algas kolmapäeval pika noorteturniiriga, kus oma oskusi käisid näitamas kuue kuni 15-aastased iluvõimlejad. "Kui vaatasin täna väikseid võimlejaid, 2017-2018 sündinuid, siis nägin väga kõrget taset ja eriti Eesti võimlejatel," sõnas Mölder.

"Kuna ma ise elan Kanadas ja selle sünniaastaga tütarlapsed ei tee veel pooltki seda, mida Eesti lapsed teevad, siis ma usun, et sellistele väiksematele võimlejatele on see väga mõnusaks stardiks," lisas korraldaja.

Kui turniiri esimeses pooles vallutavad Tartu Ülikooli spordihoone tulevased tiitlivõistluste medalistid, siis nädalavahetusel selgitavad tippvõimlejad välja rahvusvahelise Grand Prix sarja avaetapi võitjad nii mitmevõistluses kui üksikharjutustes.

"Meie võimlejate jaoks see ongi nüüd esimene start uuel hooajal rahvusvaheliselt ja mis kõige tähtsam, uute reeglite järgi. See saab väga põnev olema," ütles võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokov.

Just Tartu turniirist algab Eesti iluvõimlejate konkurents Euroopa meistrivõistlustele pääsemiseks. Eesti saab juuni alguses Tallinnas toimuval EM-il välja panna maksimaalselt kolm individuaalvõimlejat meistriklassis.

"Meil on kolm kvalifikatsioonivõistlust, millest üks on siis rahvusvaheline FIG-i võistlus, milleks on ka see Valentine'i GP-etapp ja lisaks Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused," sõnas Võsokov. "Sellest võistlusest oleneb ka, milline koondis meil lõplikult meistriklassis EM-il individuaalarvestuses välja läheb."