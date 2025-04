Rebasesabad loodavad ka meistriklassis medalikonkurentsi sekkuda

Suurt pühendumist ja head koostööd nõudvas rühmvõimlemises loodab sel hooajal meistriklassis särada Tartu Rütmika klubi rühm Rebasesabad. Koos varuvõistlejatega on rühmas kokku üheksa naist, neist seitse esitab võistlusvaibal kava. Sportlased on 16–22-aastased. Detsembrist ühistööd alustanud uues koosluses on nii iluvõimlemisest rühmvõimlemisse üle tulnud tegijaid, kui mullu pikale ja edukale teekonnale punkti pannud Siidisabade rühmast Tartusse harjutama jäänud naisi. Rühma kuuluvad Liina Sarv, Mona Maasikas, Karina Saealle, Augustiine Tamme, Kristelle Laanejõe, Saskia Treufeldt, Triinu Õun, Anni Kiili ja Mia Kutkin.

"Meil on kokku pandud rühm vanadest Siidisabadest, neli põhivõimlejat sealt ja lisaks meil tuli veel appi kolm võimlejat teistest rühmadest," selgitas treener Liisel Perlin. "Meil on kokku pandud selline tugev tiim meistriklassis sel aastal."

Üks neljast võimlejast, kes MM-il võidetud pronksiga tegevuse lõpetanud Siidisabade rühmast karjääri jätkab, on Mona Maasikas. Mida ta edukalt lugusid jutustanud rühmast uude tiimi kaasa võttis? "Ma olen kindlasti võtnud Siidisabadest kaasa julguse ja sellise ühtse rühmavaimu, et kõik hoiavad väga kokku," sõnas Maasikas. "Ma arvan, et nüüd Rebasesabadega ka, meil hooaeg alles algas, aga hooaja lõpu peale tekib ikkagi ühine tugev vaim. Praegu on see kindlasti ka tekkinud, aga mida aega edasi, seda julgemaks me koos läheme."

Rühm räägib võistlusvaibal loo inimhinge jõust ja kava autor on soomlasest maailma tippkoreograaf Antton Laine. Lisaks Perlinile on rühma treenerid Elsa Sinijärv ja Alexander Germain Drew. Hooaeg on pikk ning sihiks septembris Ungaris toimuv EM, novembris Bulgaarias peetav MM ning MK-etapid.

"Igale maailmakarikaetapile läheme kindlasti medalit püüdma ja selleks võiks meil julgust olla. Muidugi EM ja MM on meie jaoks need kõige olulisemad, aga iga MK, nii palju kui vähegi õnnestub osaleda, on meile väga suure tähtsusega," ütles Perlin.

Esimesel MK-etapil saadi märtsi alguses kodupubliku ees teine koht, seejärel oli rühma esinumber Liina Sarv pikalt viirushaigustega kimpus, aga nüüd ollakse ühiselt taas heas vormis. Hooaja teine MK-etapp ootab Rebasesabasid aprilli lõpus Kanadas Torontos, mille eel püütakse kulda Eesti meistrivõistlustel.