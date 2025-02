Eesti rühmkava koondis näitas Miss Valentine'il head taset

Iluvõimlemise meistriklassi uus rühmkava rahvuskoodis pandi kokku suvel. Tartus toimuval turniiril näidatakse oma uusi kavasid ja reedel esitati tehniliselt keerukas viie lindiga harjutus.

"Ma olen väga õnnelik. Väga-väga õnnelik tänase katse eest, sest meil ongi kava väga raske," ütles treener Irina Stadnik. "Läksime selle peale, et tegime raske kava ja üritame sellega toime tulla."

Rühmkava koondise treenerid on Stadnik ja Julia Tjomuškina. Iluvõimlejad kohanevad uute reeglitega, mis nõuavad nii tehnilisust kui artistlikkust ning puhast sooritust.

"Nad on sellised, et kõik tüdrukud peavad olema tehnilised ja samas ka artistlikkus peab olema neis. Kui varem oli nii, et üks tüdruk oli tehniline, siis võis kava olla tema peal, kuid nüüd peavad kõik olema tehnilised ja ma arvan, et meil on praegu kõik need viis-kuus võimlejat võimelised seda tegema," ütles Stadnik.

Juunis Tallinnas toimuvaks EM-iks tippvormi koguv meistriklassi koondis edestas Tartus Ukrainat ja Kanadat. "Praegu teeme trenni kuus korda nädalas ja kolm tundi päevas. Seda on muidugi vähe, kuid üritame enne EM-i rohkem trenni teha," lisas Stadnik.

Samamoodi valmistub koduseks EM-iks ka Eesti juunioride rühm, kes esitas reedel nähtava viie rõngaga harjutuse ning juhib võistlust Slovakkia ning Tšehhi rühma ees. Võitjad selguvad kahe kava summas ja nii juunioride kui meistriklassi rühmad tulevad laupäeval oma teise kavaga publiku ette.

Siis algab ka turniiri nael, individuaalvõistlejate Grand Prix' etapp.