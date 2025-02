Petrõkina teest eduni: sammud olid pikad ja rasked, palju samme oli alla

Kuidas seda kava üldse ette valmistasid? See kava oli väga rikkalik, seal olid sees kolmesed hüpped ja oma lugu, mida jutustasid "Chicago" muusikali taustal.

Ma tahan väga tänada sõbranna Anita Derjaginat. Ta on professionaalne tantsija ja ta on minu sõbranna, kes aitas mind. Ta ise mõtles selle välja. Palusin tal mõelda, kas tal on mingeid mõtteid, mida huvitavat saaksime gala jaoks teha, sest see tuleb meie kodulinnas siin Euroopa meistrivõistlustel. Ta aitas mind väga ja me koos meisterdasime seda.

Nii et valmistusid selle galaks päris tükk aega.

Jaa. Kaks-kolm nädalat enne juba, sest ma eit aha näidata tavalist sõitu, vaid publikule teha šõud.

See oli tõesti ebatavaline ja oli ka šõu.

Oli küll ja olen rahul sellega, et mul tulid soojenduseta kõik hüpped ära. Tegelikult hüppeid hakkasid harjutama alles eile selles kavas.

Kui palju oled saanud siin rahvaga suhelda, autogramme jagada ja kõike seda rahva armastust ja imetlust tunda?

Väga-väga palju! Ma olen tegelikult väga palju harjunud esinema ja trenni tegema. Aga nii palju rääkida ja nii palju endast publikule andma ei ole tavaelus harjunud. See võtab nii palju energiat, aga teises mõttes... see on minu südamele nii suur rõõm! Kõik toetavad ja publik aitas mind väga nii hästi esineda.

Sa pead olema erakordselt tugev. See, mida oled viimastel aastatel läbi elanud ja mida läbi teinud ning millest oled tulnud tagasi siia Euroopa meistrivõistluste kullani. Peab olema päris suur teekond. Millised need sammud olid? Kuidas hakkasid selle kulla poole liikuma?

Sammud olid väga pikad ja rasked. Palju samme oli alla. Aga minu treener ja terve minu tiim aitas mind. Me tegime selleks väga palju tööd, et siin esineda. Sest hooaja algus ei läinud üldse nii nagu arvasin. Aga sel võistlusel võtsin end igalt poolt kokku. Kuidagi tuli kõik välja.

Tegelikult oli näha, et oled oma võimete tipul. Sa oled sinna liikumas juba 2023. aasta lõpus. Ja siis tuli see õnnetu vigastus. Kas tunned, et oled nüüd samas vormis ja said nüüd selle ära realiseerida, kuhu siis liikumas olid?

Ma püüdsin seda tunnet - puhtad kavad võistlustel. Vaatame, mis tuleb edasi, aga loodan, et nüüd on mul rohkem arusaamist, kuidas on vaja esineda, käituda enne võistlust. Mis mind aitab ja mis mind ei aita. Seekord aitas mind lühikavas ja vabakavas üks asi, mille jätan endale.

Tegelikult on maailmameistrivõistlused juba ukse ees ja sinna väga palju aega ei ole. Kuidas valmistud lähinädalatel ja -kuudel?

Muidugi nüüd koormus natuke langeb, sest pärast sellist emotsionaalset võistlust on raske kohe hästi uisutada. Aga teen trenni ja tasapisi treeneriga hakkame jälle seda vormi kasvatama.