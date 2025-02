Spordimuuseumi uuel näitusel näeb ka värske Euroopa meistri Petrõkina esemeid

Näitus toob esile 21. sajandil Eestit esindanud sportlaste saavutused, tutvustades nende võidetud medaleid ja eduga seotud esemeid rahvusvahelistelt võistlustelt nii noorte- kui ka täiskasvanute klassis. Külastajaid ootab mitmekülgne väljapanek taliolümpiamängude ametlikest jääspordialadest, nagu kiiruisutamine, iluuisutamine, jääkeegel ja jäähoki.

Spordimuuseumis saab tutvuda näiteks jääkeeglipaari Marie Kaldvee ja Harri Lille 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedaliga ning Eesti aasta võistkonnaks valitud paari kuldse Kristjaniga. Näha saab ka kiiruisutajate Saskia Alusalu ja Marten Liiviga seotud esemeid, sealhulgas Liivi Euroopa meistrivõistluste medaleid ning tema võistluskombinesooni Pekingi taliolümpialt, kuid ka hiinlase Ning Zhongyani kombet, kellega vahetati omavahel võistlusvormid pärast Inzelli sprindi maailmameistrivõistluseid.

Spordimuuseumi arendusspetsialist ja näituse kuraator Urmet Paloveer märgib, et ka värske Euroopa meistritiitli kandja Niina Petrõkina esemeid saab näitusel uudistada.

"Rõõm on näha, et näituse pealkirjas väljenduv soov meie jääsportlaste medaliedu kestmisse sai hiilgavalt täidetud just möödunud nädalavahetusel, kui Niina Petrõkina tõi Eestisse ajaloolise kuldmedali Euroopa meistrivõistlustelt. Paraku küll seda kõige värskemat edulugu uuel näitusel veel näha ei saa, kuid teisi esemeid värskelt Euroopa parimalt on uudistamiseks küll väljas," lausus Paloveer.

Lisaks Petrõkinale on ka iluuisutaja Arlet Levandi andnud näitusele oma unikaalsed esemed, mis peegeldavad tema sportlikke saavutusi. Jäähokihuvilised saavad tutvuda Eesti jäähokimängija Robert Rooba saavutustega. Välja on pandud tema 2018. aasta Meistrite Liiga kuldmedal ning Soome jäähokiklubi JYP Jyväskylä kaptenisärk, kus Rooba täitis kapteni rolli aastatel 2022–2023.

Jääalade näitust "Jää, medalisära!" saab külastada Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis aadressil Rüütli 15 lahtiolekuaegadel K-P 10:00-18:00. Sissepääs muuseumipileti ja muuseumikaardiga. Näitus jääb avatuks mai alguseni.