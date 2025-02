Eesti-Läti võrkpalliliiga finaali jõudsid Pärnu ja Tartu

Pärnu alistas poolfinaalseeria korduskohtumises võõrsil Võru Barrus Võrkpalliklubi 3:0 (22, 21, 22). Esimene kohtumine kodusaalis võideti 3:1.

Pärnule tõi Renee Teppan 16, Markus Uuskari 13 ja Andrus Raadik 11 punkti, Võru poolelt oli parim Renato Santos 15 punktiga.

"Meie poolt kindlasti parema energiaga alustatud mäng. Eelmises mängus oli natuke tunne, et olime hajevil oma olekuga, aga täna see fookus oli algusest peale parem," ütles Pärnu peatreener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Tegelikult see, et see võib nii olla, oli tunda juba hommikul ja ka eile õhtul. Kuigi alustasime seda mängu päris paljude servivigadega, tegime esimeses geimis seitse, aga kõik need vead olid sellistesse kohtadesse, et tegelikult oli näha, et mängijad on piisavalt enesekindlad."

"Nüüd puhkame ja eks siis uuesti nädalast hakkame toimetama," lisas Vassiljev. "Pole midagi mõelnud ega vaadanud, keskendusime puhtalt sellele seeriale ja siit vaatame edasi."

Teises poolfinaalseerias avamängu kodus 3:0 võitnud Tartu oli ka võõrsil kindlalt parem, alistades Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli 3:0 (25, 14, 21).

Tartu parim oli Valentin Kordas 20 punktiga, Martti Juhkami lisas 14 ja Stefan Kaibald 13 punkti.

Cronimet liiga medalimängud peetakse järgmisel laupäeval ehk 8. märtsil Tartus. Kell 16 kohtub Võru pronksimatšis Daugavpilsi meeskonnaga ning kell 19 lähevad finaalis vastamisi Pärnu ja Tartu.

Tartu jõudis finaali viiendat aastat järjest, mullu jäädi 2:3 alla Selverile, aga enne seda kahel järjestikusel aastal võideti. Pärnu on Balti liigas esikoha saanud vaid ühe korra – hooajal 2015-16 alistati finaalis Läti klubi Jelgava Biolars.

Pärnu ja Tartu olid detsembris vastamisi ka Eesti karikavõistluste finaalis, mis peeti samuti Tartus. Siis jäi Pärnu peale 3:1.