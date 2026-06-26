Vaprusele piisas kodupubliku ees ühest väravast

Kodusel Pärnu Rannastaadioni murul mänginud Vaprus läks juhtima juba neljandal minutil, kui Kuressaare väravavaht Karl-Romet Nõmm tõmbas karistusalas maha läbijooksu teinud Matthias Limbergi. Järgnenud penalti realiseeris Tristan Pajo.

Saarlased said seejärel omajagu võimalusi, kuid avapoolajal väravalisa ei sündinud ja Pärnu läks riietusruumi 1:0 eduseisul. Teisel poolajal jahtis Kuressaare jahti viigiväravale, kuid 45 minutiga selleni ei jõutud ja Vaprusel õnnestus koduväljakul 1:0 võit vormistada.

Pärnu jaoks oli see hooaja seitsmes võit ning 23 punktiga kerkiti samale pulgale Tartu JK Tammekaga, kes on pidanud ühe mängu vähem. Viimases neljas mänguvoorus punkte kogunud Kuressaare seeria sai lõpu, liigatabelis jätkatakse 17 punktiga üheksandal kohal.

Tabeliseis: 1. Levadia 43 punkti (17 mängust), 2. Flora 30 p (16), 3. Kalju 30 p (17), 4. Paide 28 p (17), 5. Tammeka 23 p (16), 6. Vaprus 23 p (17), 7. United 19 p (17), 8. Harju 19 p (17), 9. Kuressaare 17 p (17), 10. Trans 10 p (16).

Enne mängu:

Liigatabeli eelviimasel real paiknev Kuressaare on oma viimases neljas mängus teeninud kaks võitu ja kaks viiki, enne seda olid saarlased saanud viis järjestikust kaotust. Reedel üritatakse head seeriat jätkata Pärnu Rannastaadionil, kus kohalik Vaprus andis 16. juunil Florale lahingu, kuid pidi siiski 1:2 kaotusega leppima.

"Tuleme hea hoo pealt vastu sellele mängule ja mäletame, kuidas lõppes eelmine mäng Vaprusega. Anname endast maksimumi, et seekord oma sõna maksma panna," ütles Kuressaare mängumees Rasmus Talu.

Kuressaare on kogunud sel hooajal 17 punkti, aga tabeli keskel on seis niivõrd tihe, et võidu puhul kerkiksid saarlased üheksandalt kohalt ühele pulgale Pärnuga, kes on 20 punktiga kuuendal real. Vaprus tahab kindlasti kodupubliku ees uuesti võidulainele saada, kuid peab seda reedel tegema ilma Henri Väljata, kes peab kollaste kaartide tõttu mängu vahele jätma.

"Kuressaare vastu on alati võitluslikud mängud ja ka statistika näitab, et viimased kohtumised on olnud väga tasavägised. Mängime kodus oma publiku ees ning tahame näidata energilist ja julget jalgpalli. Meie eesmärk on pakkuda toetajatele hea emotsiooniga jalgpalliõhtu ning jätta kolm punkti Pärnusse," sõnas Vapruse treener Igor Prins.

Sel hooajal on need klubid kohtunud korra, kui Vaprus aprillis võõrsil 1:0 võidu teenis. Mullu mindi vastamisi neljal korral, Kuressaare teenis kolm võitu ja Vaprus ühe.