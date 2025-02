Tipneri karikavõistlustel loositi kokku Kalju ja Paide

Veerandfinaali teenisid endale pääsme Premium liiga klubid Tallinna FCI Levadia, JK Narva Trans, JK Tallinna Kalev, Pärnu JK Vaprus, Paide Linnameeskond, Nõmme Kalju FC ning esiliiga meeskond FC Tallinn ning teise liiga B-s palliv Tallinna FC Zapoos, vahendab jalgpalliliit.

Loos tõi endaga veerandfinaalides kaasa kaks kõrgliiga klubide vastasseisu, Kui Narva Trans ja Pärnu Vaprus lähevad karikasarjas vastamisi esmakordselt, siis Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond on vanad tuttavad möödunud aasta karikavõistluste poolfinaalist. Tiitlikaitsja Levadia võõrustab koduväljakul Tallinna Zapoosi. Viimase võistluspaari moodustavad FC Tallinn ja Tallnna Kalev.

Evald Tipneri karikavõistluste 1/4-finaalid:

JK Narva Trans – Pärnu JK Vaprus

Nõmme Kalju FC – Paide Linnameeskond

FC Tallinn – JK Tallinna Kalev

Tallinna FCI Levadia – Tallinna FC Zapoos

Mängud on planeeritud toimuma märtsikuus, Premium liiga 1. ja 2. vooru vahel. Täpsed mängude ajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need tuleva nädala esimeses pooles.