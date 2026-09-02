Nõmme United lülitas Vapruse karikavõistlustel konkurentsist

Männiku staadionil toimunud kaheksandikfinaalis läks kodumeeskond juhtima 20. minutil, kui Zakaria Beglarishvili tabamuseni jõudis. Vaid kolm minutit hiljem kahekordistas Benjamine Chisala Nõmme meeskonna edu.

Kuigi Markkus Seppik tõi 35. minutil Vapruse taas värava kaugusele, läks Nõmme United kolm minutit hiljem pärnaka Kevin Kauberi omaväravast taas kahe tabamusega juhtima. Matthias Limberg lõi 75. minutil Vapruse eest veel värava, aga enamat Pärnu ei suutnud ning võõrustaja teenis 3:2 võidu ning edasipääsu veerandfinaali.

Narva Trans alistas samuti Premium liiga klubide vastasseisus Nõmme Kalju ning on veerandfinaalkoha kindlustanud. Neli kaheksandikfinaali on veel mängida, muuhulgas on konkurentsis veel Premium liiga liider Tallinna FCI Levadia, kes läheb vastamisi Keila JK-ga.