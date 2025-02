Williamsi juht ootab päeva, mil Aroni kõrvale lahkunud piloot naaseb

Williamsi vormel-1 meeskonna juht James Vowles andis mõista, et loodab Alpine'i lahkunud Franco Colapinto naasmist ühel päeval.

21-aastane argentiinlane vahetati eelmise hooaja keskel Williamsis ameeriklase Logan Sargeanti asemel põhisõitjaks. Üheksa sõitu teinud Colapinto skooris viis punkti, kuid sõlmis jaanuaris lepingu Alpine'i reservsõitja kohale.

Vowlesi sõnul oli tegemist sammuga, mis annab sõitjale suuremad võimalused järgmisel paaril hooajal võistlussõite saada, kuna Williamsil on põhisõitjate kohal pikaajalised lepingud Carlos Sainz juuniori ja Alex Alboniga.

"See on parim šanss ilma minuta, nii nagu mina seda näen," lausus Vowlesi meeskonna uue hooaja esitlusel. "Seetõttu ongi ta seal.

Alpine'i põhisõitjad on algaval hooajal prantslane Pierre Gasly ja debütant Jack Doohan. "Ma ei mõtle seda Jacki kahjuks. Loodan, et Jackil läheb hästi, kuidas ausalt öeldes tahan sellesse autosse oma juhti."

"Mõne aja pärast naaseb ta Williamsisse... mingi hetkel tuleb ta Williamsisse tagasi."

Meedias levinud teadate kohaselt oli Colapinto leping Alpine'iga siiski päris pikk - viis aastat. "Ta on Alpine'is ja mitu aastat Alpine'i sõitja," kinnitas Vowles. "Pärast seda loodan, et ta tuleb Williamsisse tagasi ja me näeme, kuhu välja jõuame."

Colapinto pole tänavu ainus Alpine'i varupiloot. Vastava lepingu tegi meeskonnaga ka eestlane Paul Aron ja koos Colapintoga liitus tiimiga veel jaapanlane Ryo Hirakawa.

Vormel-1 sarja hooaeg algab märtsi keskel Austraalias.