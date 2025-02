Kullas tahab teha Ameerikas Eesti motokrossi ajalugu

Viimased kolm nädalat Ameerikas superkrossi radadega tutvust teinud Kullas on valmis laupäeval Tampas superkrossi USA idaregiooni etapil 250-kuubikuliste tsiklite klassis kaasa lööma.

Ja mitte ainult. Finaalsõitu pääseb 22 sportlast. Kullas loodab nende seas olla, kuigi konkurents on tugev ning rajad tehnilised ja keerulised. "Eks see tase on siin päris kõva. Noored on väga uljad ja kiired," tunnistab ta.

"See on kindlasti eesmärk - hommikustest ajasõitudest õhtusesse programmi saada ja sealt teenida koht õhtusesse finaalsõitu. Siiamaani pole veel ükski eestlane seda teinud. See on kindlasti esimene eesmärk, mida võiks saavutada."

Kullas ise on harjunud võistlema suurema, 450-kuubikulise tsikliga. Nii nõuab ka väiksem sõiduriist kohanemist, sest sellega pole Kullas ligi kaheksa aastat sõitnud.

"Kolm nädalat oleme sõitnud. Kindlasti vajas algus väga palju harjumist. Kahe ja poolesega peab hästi palju käike vahetama. See on olnud number üks asi, millega ümber harjuda," võrdles ta.

"Et käike vahetada ja kindlasti tsiklit rohkem tuuri lasta. Natuke on vajanud harjumist, aga päris kiirelt sain käppa. Nädal sõitsime ära, teine nädal oli palju parem ja kolmas nädal on täitsa hoogu saanud aretada. Proovida kiiremaid ja intensiivsemaid sõite teha."

"Tunne pilli peal on täitsa okei," võttis Kullas kokku. "Ei saa kurta küll, et väga raske oleks."

Tampa etapp on superkrossi idaregiooni avaetapp.