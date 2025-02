Markvardt Otepää MK-etapist: rajad ei ole ideaalsed, aga nad on väga heas korras

"Töö käib ja nagu näha, lund toodetakse täie võimsusega," sõnas Tehvandi staadionil seisnud Markvardt. "Loodame, et ka öised lisakülmakraadid annavad produktiivsust juurde."

Kas see, et otsus tuli nii viimasel hetkel, tähendab, et midagi tehakse nüüd natuke odavamalt ja vähem? "Tegelikult olime ikkagi juba neljapäeval enam-vähem kindlad, et me selle võistluse läbi suudame viia, lihtsalt oli vaja oodata eilse õhtu lõpuni, et näha seda lähima kolme päeva prognoosi, et saaksime kolmapäeva päeval veel toota lund, siis läheb juba viimistlemiseks," selgitas Markvardt. "Tuleb tunnistada, et kindlasti ei ole rajad ideaalsed, aga nad on väga heas korras. Taevataat on ka saatnud meile lund metsadele ja mäenõlvadele, nii et vaade saab igatepidi olema väga ilus."

Varem on kriitilised kohad olnud hüppemäe maandumisnõlv ja staadion, neilt oli ka sel korral lumi paljuski ära sulanud. Kas need kohad on nüüd lume all? "Kindlasti ta on hästi korralik MK, ainuke väike miinus on võib-olla see, et suurelt staadionilt oleme pidanud kolima natuke väiksemale laskesuusastaadionile. Aga nagu näha, staadionil teeb kaheksa kahurit lund ja seal on juba päris korralik hunnik. Kindlasti homme õhtuks on see veel suurem ja ma usun, et me saame staadioni väga heasse korda," ütles Markvardt. "Raja peal võivad jääda natuke kitsamad kohad, kus ei ole rada võib-olla nii lai kui ta peaks olema, aga kindlasti saavad sportlased ka sellel rajal väga hästi sõidetud ja võisteldud. Hüppemäel on samuti eilsest õhtust saadik kahurid tööd teinud ja lumehunnikud on juba sellised, et loodame äkki homseks õhtuks hüppemäel lumetootmise lõpetada. Kui on vaja, siis lükkame seda kolmapäeva hommikusse."

Kahevõistluse MK-etapp nii meestele kui naistele peetakse Otepääl reedest pühapäevani, kõiki võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitelt.