FIS andis rohelise tule ja MK-etapp Otepääl toimub plaanitult

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on teinud ametliku otsuse ja kinnitanud, et kahevõistluse MK-etapp Otepääl toimub plaanipäraselt 7.–9. veebruaril.

Pühapäeva õhtul toimunud FIS-i ametlik lumekontroll kinnitas, et hoolimata viimaste päevade keerulistest ilmastikutingimustest on korraldusmeeskond FIS-iga konsulteerides jõudnud järeldusele, et võistlust on võimalik nädalavahetusel korraldada.

Tehvandi spordikeskus teeb kõikvõimaliku, et tagada võistluse edukas läbiviimine. "Hea meel on, et ka FIS soovib, et Otepääl võistlus toimuks, et sportlastel ei tekiks võistluskalendris pausi," ütles võistluste peakorraldaja Ago Markvardt.

"Tehvandi Spordikeskus näeb võimalust toota piisavalt lund, et sportlased saaksid neljapäevasel treeningpäeval muretult asuda nii suusarajale kui hüppemäele."

Võistlused algavad Otepääle omase ja MK-karussellis populaarseks saanud mass-stardiga, kus sportlased alustavad murdmaasuusatamisega ja suunduvad seejärel hüppemäele. Teisel päeval toimub individuaalvõistlus Gunderseni meetodil ja kolmandal päeval maailmakarikasarjas eelmisel aastal kasutusele võetud kompaktvõistlus.