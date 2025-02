Britschgi: lühikava järel oli mu ainus võimalus rünnata

Kahe aasta tagune EM-pronks Britschgi oli neljapäevase lühikava järel kaheksas, kuid ta võitis vabakava kindla edumaaga, viies isikliku tippmargi 184,19 punktini. Kahe kava kokkuvõttes kogus 26-aastane šveitslane 267,09 punkti.

"Kui ma vaid teaks, kust see esitus tuli! Üritasin rünnata, olin pärast lühikava üsna taga ja ainus võimalus oli rünnata. Tegin seda igal hüppel ja see oli edukas," rääkis Britschgi pärast oma vabakava ERR-ile.

Intervjuud andes ei teadnud Britschgi veel, et hiilgav vabakava tõstab ta hiljem 78-aastase vaheaja järel esimeseks meesüksiksõidus Euroopa meistriks tulnud šveitslaseks. "Soovin kõigile järgmistele parimat ja et neil tuleks oma esitus välja sama hästi kui mul. Siis vaatame, kas minu kavast piisas," ütles ta.

Kahel eelmisel aastal Euroopa meistriks kroonitud prantslane Adam Siao Him Fa vigastas suvel pahkluud, naasis sügisel edukalt jääle, aga vigastas siis novembris Hiinas sama jalga ning tuli Tallinnasse vähese ettevalmistuse pealt. Lühikava järel esikohal olnud kahekordsel Euroopa meistril ei õnnestunud puhast vabakava kokku panna ning ta pidi leppima 257,99 punkti ja pronksiga.

"Ma ei ole oma esitusega eriti rahul, aga pean leppima, et olen äsja jääle naasnud. See on osa protsessist," tõdes ta. "Ma ei olnud täna kohal. Tean, et suudan paremini, aga samas tean, millest tagasi tulen. See võistlus on üks samm edasi: peangi astuma sammhaaval. Ma ei ütleks, et vigastus oli täna põhjuseks. Pingeid on alati, aga ma vajan lihtsalt rohkem treeninguid ja ettevalmistus - tulin siia kolmenädalase ettevalmistuse pealt."