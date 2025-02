Mihhail Selevko: tulemusega ei saa rahule jääda

Mihhail Selevko teenis vabakavas kohtunikelt 154,15 punkti, millega jäi oma isiklikule rekordile alla pisut enam kui nelja punktiga.

"Ausalt öeldes ma ei saa tulemusega rahule jääda. Tegin suuri vigu nii hüpetel, piruettidel kui ka sammudel. Samas olen väga õnnelik, et sooritasin neljakordse rittbergeri. Sellega olen kindlasti rahul," rääkis Selevko võistluse järel ERR-ile.

Ta tõdes, et oli kava lõpus üpris väsinud. "Tõesti oli väga raske kava. Raske oli hingata ja lõpus olin väsinud."

Aleksandr Selevko piirdus vabakavas 146,26 punkti ja 11. kohaga. Eelmisel aastal kogus ta Kaunases toimunud EM-il hõbemedali toonud soorituse eest 166,94 silma.

"Ma ei saa praegu öelda, mis täpselt juhtus. Mul on vaja natukene aega, et puhata ja mõelda ning pärast seda saan öelda, miks ma ebaõnnestusin. Jõudsin esikümnesse, aga see ei ole väga hea tulemus," märkis ta.

Euroopa meistriks krooniti 26-aastane šveitslane Lukas Britschgi, hõbemedalile tuli itaallane Nikolaj Memola ja pronksmedalile prantslane Adam Siao Him Fa.