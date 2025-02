Oftebro teenis hooaja teise võidu, Ilves tõusis 11. kohale

Ilves sooritas hüppevõistlusel 99,5-meetrise õhulennu, mille eest teenis 95,7 punkti ja sai 15. koha. Kompaktvõistlusel tähendas see, et eestlane alustas 7,5 km pikkust murdmaadistantsi 48 sekundit hiljem liidrist Jarl Magnus Riiberist.

Riiber teenis hüppevõistlusel võimsa võidu, kui maandus viimase hüppajana lausa 108 meetri kaugusele. Ta teenis 152,4 punkti, ükski teine võistleja ei hüpanud üle 101 meetri.

Teisena ehk kuus sekundit hiljem startis suusarajale austerlane Johannes Lamparter, kes teenis 99-meetrise hüppe eest 123,6 punkti. Kolmandana (12 sekundit pärast liidrit) sai lähte soomlane Ilkka Herola, kes teenis 97-meetrise hüppega 117,6 punkti. Kaugele ei jäänud ka sakslane Vinzenz Geiger (+0.17; 116,8 p) ning norralane Jens Luraas Oftebro (+0.22; 116,7 p).

Murdmaadistantsil juhtis võistlust kuueliikmeline grupp, kus esikoha nimel heitlesid eeskätt Riiber, Lamparter ja Oftebro. Lõpusirgel näitas väledaimat minekut Oftebro, edestades Riiberit vaid 0,8 sekundiga. Geiger ületas finišijoone kolmandana (+3,2), tema järel lõpetasid Lamparter (+5,5) ja Herola (+9,1).

Ilves oli viimases vaheajapunktis 16. kohal, aga tõusis tugeva lõpupingutusega finišiks 11. positsioonile. Kaotust Oftebrole kogunes 32,5 sekundit.

Pühapäeval on kavas tavapärane Gunderseni meetodil võistlus.

Enne võistlust:

Ilves pälvis reedel suusarajal kümnenda koha, kuid langes hüppevooruga 14. positsioonile. Esikoha teenis Jarl Magnus Riiber, teiseks jäi Johannes Lamparter ning esikolmikusse mahtus veel Jens Luraas Oftebro.

"Tundub, et murdmaas on asjad hästi. Sellega saab endiselt rahul olla," ütles Ilves. "Hüppemäel ei oskagi midagi kommenteerida, täielik kriis on. Ei saa otsa peal kuidagi jalgu toimima, hüpe on lihtsalt üle otsa vajumine. Oleme treeneritega arutanud, aga ei teagi, milles viga on. Tuleb edasi toimetada."

Ilvese hooaeg pole kõige paremini alanud, aga eestlane on siiski teeninud ühe koha esikolmikus ning on MK-sarja üldarvestuses 414 punktiga üheksandal kohal.

Üldliider on mõistagi Riiber, kes on kogunud 790 punkti. Talle järgnevad sakslased Vinzenz Geiger (694 p) ning Julian Schmid (670 p).