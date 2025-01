Asi neli kaugviset aitasid Oklahoma State'i järjekordse võiduni

Oklahoma State on Asi ülikoolikarjääri parimas hoos, kui on jaanuaris alistanud nii üheksanda asetusega TCU kui 17. paigutatud West Virginia ning ise samuti asetuse teeninud.

Tähtsa panuse naiskonna edusse on andnud teist hooaega ülikooli esindav tagamängija Stailee Heard, kes on sel hooajal 51-protsendilise visketabavuse juures toonud keskmiselt 16,5 punkti, kaheksa lauapalli ja 2,3 resultatiivset söötu mängu kohta.

Kolmapäeval veetis Heard väljakul kõik 40 minutit ja kogus selle ajaga 28 punkti, kümme lauapalli ja kaks resultatiivset söötu ning vaheltlõiget, Oklahoma State võitis avaveerandi 22:10 ja suurendas edu ka 22-punktiliseks, enne kui võttis viimasel perioodil jala gaasilt.

Kümnest kaugviskest neli tabanud Asi panustas võitu 14 punkti, nelja resultatiivse söödu ning kahe lauapalliga. Eestlanna koduülikool on sel hooajal võitnud 18 ja kaotanud kolm mängu, Big12 konverentsis on nad kaheksa võidu ja kahe kaotusega TCU järel koos Kansas State'iga jagamas teist kohta.

