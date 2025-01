Kiibus Tallinna EM-ist: teeb meele härdaks, et ma ei saa ise jääle astuda

Kahekordne Eesti meister võistles kodupubliku ees EM-il 2022. aastal, kui sai naiste üksiksõidus kümnenda koha. "Selle kolme aasta taguse võistluse tõttu on kergelt kahetised tunded: ühelt poolt on mul väga hea meel näha neid sportlasi, sest ma tean, mis tunne see on; tean, kui äge see kogemus on. Teades seda ja mäletades oma kogemust, teeb ka meele kergelt härdaks, et ei saa ise jääle astuda," tõdes Kiibus ERR-i iluuisustuudios.

22-aastase tallinlanna parim tiitlivõistluste tulemus on viis aastat tagasi EM-il saadud seitsmes koht. "See on tiitlivõistlus ja paratamatult sa tead oma taset, tead, milleks võimeline oled ning tead, milleks on konkurendid võimelised. Pinge tuleb loomulikult ja see tuleb tavaliselt sportlaste endi seest. Me ei ole robotid, me ei sõida iga päev puhtaid kavasid. Mina nimetan seda treeningu osaks. Kava puhtalt sõitmine on nagu kirss tordil, aga kui sa kukud ja eksid, see ongi treening."

Kiibuse treeneriks on Thomas Kennes, kes juhendab Tallinnas ka Hollandi esindajat Niki Woriest. Paraku jäi kolmapäevases lühikavas tema tulemuseks 42,26 punkti ja vabakava esitama ta ei pääse. Hollandi esinumbriks oli kolm riigi meistritiitlit võitnud Lindsay van Zundert, kes otsustas aga suvel vaid 19-aastasena karjääri lõpetada.

Muidugi ootasime enamat. Tulime siia hea ettevalmistusega, aga täna ei olnud see, mida oleme treeninud ja mida ootasime," nentis Kennes ERR-iga rääkides. "Peame vaatama, mis juhtus ja kuidas seda järgmiseks korraks vältida. Lindsay lõpetas karjääri, Niki pani uisud tagasi jalga ja praegu on ta justkui ainuke. Vaatame, mis saab."

"Eva-Lottal oli raske hooaja algus," tõdes treener. "Oleme üritanud teha samme edasi vaimselt. Ta suudab hüpata, aga peame leidma tee psühholoogiliselt, et ta tunneks end võistlusteks valmis ja enesekindlalt. Iga päev teeme sellega rasket tööd, eriti tema. Ta tuleb tagasi. See on iluuisutamine: siin on sammud edasi ja tagasi, aga ta on tugev, ta on võitleja ning ma usaldan teda, et ta saab olla tagasi kõrgeimal tasemel."

Kiibus on ka sel hooajal Eesti publiku ees võistelnud, kui oli detsembri keskel Eesti meistrivõistlustel 154,03 punktiga viies. "Pärast Eesti meistrivõistluseid sai esimesele poolaastale joon alla tõmmatud ja iseenda jaoks alustasin justkui otsast peale. Ma olen vaikseid samme edasi teinud. Ma ei hakka midagi suuremaks puhuma kui see tegelikult on: olen enda arvates iga päev töökalt vaeva näinud, et paremaid samme teha. Tunnen, et motivatsioon tuleb praegu enda seest. Olen seda sporti piisavalt kaua teinud, et aru saada, et teen seda enda jaoks. Enda tunne, et olen võimeline millekski väga heaks: tahan seda ju siis saada!" rääkis Kiibus.

Bredas kuus korda nädalas treeniva Kiibuse sõnul on ta praegu õpingud pausile pannud, et keskenduda täiskoormusel spordiga tegelemisele ning jätkab kooliga pärast sportlaskarjääri lõppu. Niina Petrõkinale on kodusel konkurendil aga kõrged ootused. "Arvestades konkurentsi, arvestades tema maksimaalset taset, siis talle mitte pingeid peale pannes on minu isiklikud ootused päris kõrged! Ma kujutan ette neid kõhkluseid ja enesekindluse probleeme, aga usun, et ta saab hakkama," sõnas ta.