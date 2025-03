Kiibus: üle pika aja sain rõõmupisaraid valada

"2024/25 on hooaeg, mida soovin unustada ja mitte kunagi enam kogeda. Aga selleks, et saada parimaks versiooniks endast, pean sellest õppima. Võtan vastu ja annan ruumi rasketele ja mustadele hetkedele, aga hindan ka heledaid ja helgeid aegu," kirjutas hooaja Luksemburgis esikohaga lõpetanud Kiibus ühismeedias. "Eile sain üle pika aja rõõmupisaraid valada. Ei, ma ei püstitanud isiklikku rekordit ega teinud maailmarekordit. Aga minu jaoks oli see suur võit. Täitsin järgmiseks hooajaks MM-normi ja suutsin kõige viimasel võimalusel endast parima versiooni välja tuua. Lõpuks midagi, mis meenutab mulle mind."

"Ma ei oleks suutnud seda kõike teha inimesteta mu ümber. Suurim kummardus läheb minu treenerile Thomas Kennesele tema imetlusväärse pühendumise ja tugevuse eest, tänan enda psühholoogi ja ka enda ema, kes on minu superinimene, kes on mulle ka kaugelt toeks," jätkas ta. "Aitäh kõikidele, kes mind jätkuvalt toetavad ja minusse usuvad. Hoian pea püsti ja sammhaaval jõuan tagasi oma rajale."