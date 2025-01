Petrõkina koduse EM-i eel: kodupublik annab mulle rohkem emotsiooni

Mullune Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist Aleksandr Selevko ei tunne veel suurt võistlusnärvi. Võimalus koduse publiku ees mullust saavutust korrata pole temas pingeid tekitanud. "Praegu on okei, ma pole närvis. Mul on võistluseni aega kaks päeva. Kõik on okei," ütles Selevko.

Tema vend Mihhail, kes esindas Eestit EM-il viimati kaks aastat tagasi Soomes ja sai seal kaheksanda koha, pole kodusel EM-il varem saanud üles astuda. Tema tunnistab, et pinget on pisut rohkem.

"Tunnen natukene pinget. Tean, et vorm on hea ja oskan need kavad puhtalt sõita. Loodan, et kodupublik aitab, aga vaatame, mis tuleb," sõnas kahe aasta tagune EM-i kaheksas mees.

Oma senise parima EM-i esituse samuti kaks aastat tagasi Soomes teinud Niina Petrõkina on elevil võimalusest taas Eesti publiku ette astuda.

"See annab mulle rohkem emotsiooni. Ma tänan oma elu, et mul on veel üks võimalus Tallinnas EM-il võistelda, sest ma mäletan neid tundeid, mis mul tekkisid eelmisel kodusel EM-il. See oli minu esimene EM, nii et ma tulen siia võistlema suure rõõmuga," rääkis Petrõkina.

Võistluste korralduskomitee juhi, uisuliidu presidendi Maire Armi sõnul on huvi tänavuse EM-i suhtes suur ka välismaal, kohal on võistlust kajastamas üle saja välisajakirjaniku.

"See hooaeg on kõikide riikide sportlastele hästi oluline, kes on siia tulnud, sest kevadel, märtsi lõpus on Bostonis MM, kus jagatakse olümpiakohti. Nagu ka ISU [rahvusvaheline alaliit - ERR] esindaja hommikul ütles, siis EM on nagu peaproov!"

Euroopa meistrivõistlused saavad avapaugu kolmapäeval paarissõidu lühikava ja naiste üksiksõidu lühikavaga.

Otseülekanne paarissõidu lühikavast algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.00 ning naiste lühikava otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.30.