Jarl Magnus Riiber astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

27-aastane sportlane on viimasel ajal konkurentide kõrval võidelnud ka terviseprobleemidega ja peab seetõttu targemaks aasta enne Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiat kõrvale astuda.

"See aeg on kätte jõudnud. See on minu viimane hooaeg," sõnas ta kolmapäevasel pressikonverentsil. "Olen oma probleemide osas selgust saanud."

"See on konditsioon, mida tuntakse Crohni tõvena. See on konditsioon, millega pean elama kogu ülejäänud elu. Kahjuks ravimid ei aita."

Crohni tõbi on krooniline soolepõletik, mis kulgeb ägenemiste ja vaibumistega ning mida ei ole võimalik täielikult välja ravida.

Sellest hoolimata on Riiber käimasoleva hooaja MK-sarja liider ja plaanib osaleda ka kodusel Trondheimi MM-il. Allesjäänud hooaja täpne võistlusgraafik pole aga paigas ja sõltub haiguse käigust.

"Kuigi tulemused on head, siis ei paku see enam samasugust rõõmu nagu enne," lausus hetkel Seefeldis MK-etapiks valmistuv Riiber. "Ma arvan, et on hea loobuda karjääri tipul."

Riiber on tulnud viis korda MK-sarja üldvõitjaks. Maailmameistrivõistlustelt on tal kaheksa kuldmedalit, neist pooled individiuaalsed.

Loobumine enne Milano olümpiat tähendab aga, et individuaalne olümpiamedal jääbki tal saavutamata. 2018. aastal PyeongChangis tuli mõlemal individuaalvõistlusel neljas koht ja võistkondlik hõbe. 2022. aasta Pekingi mängud rikkus koroonaviirus, mistõttu tuli vaid üks kaheksas koht.