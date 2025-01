Sõudeergomeetrite võistlustel säranud Kiiver tahab neljapaadis vabanenud kohta endale

Tänavu pakkus eestlastele meeste finaalis konkurentsi seitse leedukat ning ka võit läks ühele neist, kui 1000 meetrisel distantsil näitas parimat tulemust 20-aastane Domantas Riauba (2.46,9).

Pariisi olümpiamängudel võistelnud meie koondisest pääsesid finaali Allar Raja ja Alfa 14-kordne võitja Tõnu Endrekson, kuid parima eestlasena sai teise koha hoopis Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Kaarel Kiiver.

"Sõit oli hea, tegin isikliku rekordi. Trenni on tehtud. Selles mõttes saab tulemusega rahule jääda. Koht oleks võinud kõrgem olla, aga see on juba järgmise aasta plaan. Tõnule ausas konkurentsis on alati tore ära panna. Ergomeetri peal polegi veel päris sõidus võitnud," rääkis Kiiver.

Mullune võitja ning tippspordiga lõpparve teinud 45-aastane Endrekson sai neljanda koha, Raja oli viies.

"Ütleme nii, et seoses vanuse tõusuga pean rohkem spetsiifilisemalt ettevalmistuma. Enam ma ei tule puusalt seda asja tegema. Distantsi esimene pool oli päris hea, kuigi sain aru, et ma ei kesta sellega lõpuni. See on karm reaalsus. Ikkagi mõtlesin, et põletan sildu alguses, et vaatame mis saab," sõnas Endrekson.

Kuidas läheb Endreksonil profikarusselilt maha tulemine? "Võtan tempot maha küll. Jaak Maega just kohtusin Tehvandil ja tema ütles, et ta võttis poole võrra vähemaks. Ma nii palju ei ole võtnud. Ma olen võtnud koormust umbes kolmandiku võrra vähemaks. Ma treenin igapäevaselt, hommikuti teen noorematega koos trenni."

Kaarel Kiiver loodab ühel päeval Endreksoni moodi Eesti neljapaadis istuda. "Unistan Eesti koondise esindamisest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Kindlasti on eesmärgiks meeste neljapaati jõuda ja sellega säravaid tulemusi teha. Veepealne seis on hoopis teine võrreldes sellega, mis siin praegu ergomeetril paista oli. Kevadel tulevad koondise katsevõistlused ja eks seal saab selgeks, kes ja kuidas suvel sõitma hakkab," ütles Kiiver.

Võistlustel püstitati ka uusi rekordeid. Kahekordne paralümpiavõitja Giedre Rakauskaite läbis 1000 meetrit ajaga 3:24,8. Inglismaad esindava leedulanna tulemus on parasõudjate võistlusklassi PR3 uus maailmarekord.

Särava sõidu tegi alla 15-aastaste poiste seas Robert Vassiljev. Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi esindav noormees lõpetas ajaga 3:14,6, mis on Alfa võistluste uus rekord.

Naiste võistlusklassis võidutses viljandlanna Doris Meinbek ajaga 3:17,4. Tema ja Uku Siim Timmusk osalevad 15. veebruaril toimuvatel sisesõudmise maailmameistrivõistlustel.

Kokku lõi võistlustel laasa üle 300 sõudja ja harrastaja.